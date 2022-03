Il binomio Val di Sole-Napoli Calcio a BMT, Meret e Petagna per l’anteprima trentina

venerdì, 18 marzo 2022

Napoli – Napoli -Sono i due giocatori Alex Meret e Andrea Petagna, con Alessandro Formisano (Head of operations, sales e Marketing SSC Napoli), ad animare lo stand del Trentino alla Borsa Mediterranea del Turismo, ospitata alla mostra d’oltremare a Napoli. Ospiti, tra gli altri, anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e amministratore della Fiera Angelo De Negri. Ad entrambi è stato rivolto l’invito dell’assessore Roberto Failoni (Assessore Turismo Trentino) e del presidente Luciano Rizzi (Apt Val di Sole) a salire a Dimaro Folgarida in occasione del ritiro 2022. Petagna e Meret hanno lodato l’organizzazione e l’ospitalità della Val di Sole dove “noi ci alleniamo e riposiamo proficuamente mentre i tifosi possono godere dell’ospitalità di Dimaro Folgarida”. “Qui da dodici anni ci sentiamo proprio a casa, coccolati” ha aggiunto Formisano.

E sul tema della nazionale, che in questi giorni si giocherà la qualificazione ai Mondiali, il portiere Campione d’Europa 2021 con la squadra di Mancini, si è detto “fiducioso e positivo. Purtroppo a causa dell’infortunio li posso sostenere solo da lontano”.

Giornalisti, addetti ai lavori e tifosi hanno così potuto vivere una piccola anteprima del prossimo luglio quando Dimaro Folgarida ospiterà il nuovo ritiro precampionato SSC Napoli. Per il dodicesimo anno la società del presidente Aurelio De Laurentiis svolgerà ai piedi delle Dolomiti di Brenta la preparazione precampionato, il cui inizio è fissato per il 14 agosto in anticipo rispetto al passato. Nella prima metà di luglio Dimaro Folgarida tornerà così ad essere la capitale del tifo azzurro, con appassionati provenienti da tutt’Europa per seguire le gesta dei loro beniamini ma per anche vivere le esperienze e le emozioni offerte dalla splendida località del Trentino Occidentale.

“Siamo felici di ospitare nuovamente a luglio la società del Presidente Aurelio De Laurentiis – commenta Luciano Rizzi, presidente dell’Apt Val di Sole -. In questi mesi abbiamo lavorato per rendere ancora più piacevole la vacanza nella nostra destinazione turistica caratterizzata dalle Dolomiti, dai ghiacciai perenni, dalle acque termali e dai fiumi ideali per la pratica di attività sportiva. E poi i boschi, le malghe, la ruralità di montagna, l’offerta gastronomica e l’articolata ricettività. Un’offerta unica che posso riunire in una frase: Immagina di dare spazio al tuo tempo. Vivi la natura: respira il profumo del bosco, ascolta la sinfonia dell’acqua e ammira i colori dell’estate. E ovviamente ospiti d’onore in questa vacanza all’insegna della natura sono SSC Napoli e i suoi tifosi, provenienti da tutto il mondo, che ormai da undici anni trovano in Val di Sole un momento di relax e divertimento ma che ci regalano anche momenti importanti di simpatia e divertimento. Due valori inscindibili e classici dell’iconografia partenopea. Un benvenuto al presidente De Laurentiis, a Mister Spalletti, a tutto lo staff e ai giocatori”.

La Val di Sole e il Trentino anche quest’anno hanno scommesso sul grande potenziale della Borsa Mediterranea del Turismo, ospitata alla Fiera d’Oltremare a Napoli. “E’ il primo evento fieristico senza restrizioni – spiega Roberto Failoni, assessore al Turismo, Sport Commercio e Artigianato del Trentino – ed è un traguardo che aspettavamo da due anni. Doverosamente siamo quindi presenti in forze grazie all’operatività di Trentino marketing e al rapporto con SSC Napoli. La Borsa Mediterranea del Turismo rappresenta in generale una occasione ideale per promuovere il nostro territorio e tutta l’offerta turistica sempre più apprezzata dagli ospiti del meridione. Contestualmente è un’occasione ideale per rafforzare i rapporti di amicizia con gli amici de SSC Napoli e i tifosi che da undici anni raggiungono la Val di Sole”.

L’amministratore delegato di Trentino marketing Maurizio Rossini “Sport e turismo sono un abbinamento da sempre vincente per il Trentino e per questo la presenza dei club calcistici è un segnale di grande fiducia a tutto il comparto turistico. In quest’ambito il rapporto creato con la Società Calcio Napoli grazie alla qualità delle infrastrutture, dei servizi, dell’ambiente e dell’accoglienza che Dimaro Folgarida mette loro a disposizione. Ma la stessa attenzione e qualità dei servizi è a disposizione dei numerosi tifosi partenopei che frequentano le nostre valli nel corso dell’estate”.

E anche quest’anno a disposizione degli ospiti vi sono le Val di Sole Guest Card e Trentino Card che offrono grandi opportunità ai tifosi del Napoli che soggiornano presso le strutture ricettive convenzionate. “Con la card si avrà l’opportunità di salire sulle montagne della Val di Sole grazie a oltre 10 funivie e seggiovie. Si potranno raggiungere i 3000 metri delle vette dell’Ortles Cevedale e dell’Adamello Presanella – spiega Fabio Sacco, Direttore APT Val di Sole -. Un’occasione da non perdere anche per i tifosi del Napoli anche perché con le card ci si potrà muovere liberamente, in tutto il Trentino, con il treno ed il pullman, visitare musei, castelli, fortezze, siti naturalistici e accedere a centri termali per l’assaggio delle acque minerali. La card è a disposizione di tutti gli ospiti della Val di Sole al costo di 2 soli euro al giorno, ma ne vale oltre 10. Gratis i bambini fino a 12 anni, non compiuti, se accompagnati da 1 adulto”.