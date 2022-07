Golf: tre spettacolari gare al Dolomiti di Sarnonico

lunedì, 11 luglio 2022

Sarnonico – E’ stata una settimana molto impegnativa per i golfisti. Ci sono state ben tre gare in quattro giorni.

Giovedì 7 luglio si è svolta la VSS/Raiffeisen Senior Golf Cup, sponsorizzata dalla VSS, federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano e dalla banca Raiffeisen, sabato il campionato Nazionale Temi e ieri la seconda manche tra il Golf Club Dolomiti e il Golf Club Petersberg, Interclub molto atteso da entrambe le parti.

Alla gara di giovedì i golfisti erano un centinaio e hanno goduto di una bella giornata soleggiata con un campo ben rasato in ottime condizioni e green scorrevoli.

Formula di gara Stableford 2 categorie, di seguito i vincitori di giornata:

1° netto Lady 1° cat. MAHLKNECHT MANUELA 32 pt

1° netto Man 1° cat. HOLZKNECHT HANSRUDI 38 pt

1° LORDO LADY FINK DORFER HELGA 27 pt

1° LORDO MAN DORFER HEINRICH 29 pt

Sabato 9 luglio si è disputato presso il GC Dolomiti il campionato Nazionale Temi. I partecipanti erano circa una cinquantina che hanno approfittato di un’altra giornata soleggiata con temperature tipicamente estive.

La formula di gara Stableford categoria Temi e categoria amici.

I vincitori di giornata:

1° NETTO 2a cat. BARSOTTI MONICA 30 pt

1° NETTO 1a cat. ORIGGI GABRIELE 35 pt

1° LORDO MANGINO MARIO 26 pt (nella foto)

Nearest Pin Man buca 5 (anche per Amici Temi) ORIGGI GABRIELE 0,79 m

Nearest Pin Lady buca 16 MARTINO DANIELA 8,83 m

Classifica Soci Circolo ed Esterni

2° NETTO cat. unica MARCOLLA IVO 37 pt

1° NETTO cat. unica BORZAGA LUCA 46 pt

Classifica Famigliari e Amici TEMI

2° NETTO cat. unica VELLA GIUSEPPE 37 pt

1° NETTO cat. unica MAITTI MAURIZIO 41 pt

Ieri – domenica 10 luglio – si è svolta la seconda manche tra il Golf Club Dolomiti e il Golf Club Petersberg, Interclub molto atteso da entrambe le parti. In quest’ultima manche che si è svolta al Golf Club Dolomiti hanno partecipato un’ottantina di giocatori provenienti anche da altri circoli. Ottime le condizioni metereologiche, con un una splendida giornata tipicamente estiva con temperature intorno ai 24 gradi con un campo ben rasato in ottime condizioni e green scorrevoli. La gara ha visto il GC Petersberg andare in vantaggio sul GC Dolomiti di 15 punti.

Formula di gara Stableford 3 categorie con categoria ospiti, di seguito i vincitori di giornata:

1° OSPITE ZAMORANI ALESSANDRO 35 pt

1° NETTO 2a cat. ZANI BRUNO 41 pt

1° NETTO 1a cat. CHIZZALI JOHANN 40 pt

1° LORDO HOLZNER LUKAS 36 pt

A seguito della gara, la consegna dei premi molto apprezzati anche per la categoria ospiti e una deliziosa cena offerta per tutti i partecipanti, preparata con cura dal ristorante della Club House. La serata si è conclusa in allegria e amicizia visto il sodalizio e partnership dei due Golf Club e di un Interclub giunto ormai all’ottava edizione. Auspicando la continuità dell’ottimo rapporto con il Golf Club Petersberg si ringraziano tutti i giocatori partecipanti e un ringraziamento al segretario Hans Peter Thaler ed al loro presidente Horst Steinhauser.

Prossime gare in programma:

Mercoledì 13/7 MERCOL CUP (n° 9)

Stbl. cat. unica – ranking stagionale – finale nazionale

Domenica 17/7 CENTRO PORSCHE BZ GOLF CUP

Stbl. 3 categorie + Premi Estrazione / Speciali – CENA OFFERTA