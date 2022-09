sabato, 10 settembre 2022

Dimaro – E’ stata inaugurata la nuova caserma dei vigili del fuoco di Dimaro (Trento): una festa per tutta la comunità

Si è trasformata in una festa per l’intera comunità della Val di Sole l’inaugurazione, avvenuta oggi, della caserma dei vigili del fuoco di Dimaro. Nella memoria di tutti i presenti il ricordo di quei giorni della tempesta Vaia in cui la Val di Sole, e in particolare la comunità di Dimaro, fu duramente colpita. E l’orgoglio per come la stessa comunità reagì alla tragedia, rimboccandosi le mani con professionalità e coraggio.

Al taglio del nastro erano presenti il comandante del Corpo dei vigili del fuoco di Dimaro, Tommaso Albasini, il sindaco Andrea Lazzaroni, il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, l’assessore provinciale al turismo e sport Roberto Failoni, l’assessore regionale agli enti locali, Lorenzo Ossanna. Il presidente della Provincia autonoma di Trento ha ricordato come quello di oggi “è un giorno di festa e che i cittadini trentini devono essere orgogliosi del lavoro che svolgono gli uomini e le donne del sistema della Protezione civile, uno dei capisaldi dell’Autonomia, in quanto garantiscono la sicurezza e il presidio del territorio trentino”. Poi ha ribadito che è necessario continuare ad investire in strutture come quella inaugurata oggi a fronte delle tragedie climatiche, come Vaia e Marmolada, che sempre più spesso accadono (nelle foto © Daniele Paternoster alcuni momenti dell’inaugurazione)

La struttura è all’avanguardia, la nuova casa dei pompieri di Dimaro sorge in zona Guadi. I lavori hanno visto il recupero dell’edificio esistente e la sua trasformazione in caserma, nonché la riqualificazione della strada di accesso al depuratore che è stata messa in sicurezza e asfaltata. La caserma dei vigili del fuoco volontari, il progetto è stato redatto dall’ingegner Italo Zambotti in associazione temporanea (Ati) con l’architetto Gianluigi Zanotelli e con l’ingegner Alberto Flaim, è costata attorno al milione e mezzo. Un’opera all’avanguardia con spazi idonei e adatti a rispondere alle esigenze di chi si spende gratuitamente per la comunità – h 24, 365 giorni l’anno – donando tempo e competenze.

L’inaugurazione di questa mattina ha visto la partecipazione di tutta la comunità, delle autorità e di una delegazione del Comune gemellato di Unterdiessen e la cerimonia è stata accompagnata dalle note del Corpo Bandistico Sasso Rosso.

di Ch. Pa.