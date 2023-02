Dimaro Folgarida: Marco Katzemberger rieletto nel Consiglio Direttivo di Federparchi

mercoledì, 1 febbraio 2023

Dimaro Folgarida (Trento) – Marco Katzemberger è stato rieletto nel Consiglio Direttivo di Federparchi. Si tratta di un importante riconoscimento personale a Marco Katzemberger (nella foto) per l’impegno svolto in questi anni e per proseguire nel rafforzamento del legame tra imprenditoria e aree protette a favore di uno sviluppo sostenibile.

Per Katzemberger “è necessario riconoscere e valorizzare l’importante patrimonio di energie, conoscenze, risorse organizzative ed economiche presente all’interno dei parchi italiani, in un’ottica collaborativa e favorendo la costruzione di una rete nazionale. Le aree protette vanno intese come ambienti naturali d’eccezione al cui interno sono presenti però anche i saperi e le competenze delle comunità locali, che devono confrontarsi con le dinamiche della globalizzazione traducendo in comportamenti concreti e coerenti con gli indirizzi internazionali i principi-guida della sostenibilità”.

Il X Congresso di Federparchi è stato un congresso di grande partecipazione e condivisione che ha visto la presenza di ospiti di eccellenza. Oltre a Marco Katzemberger è stato eletto nel Consiglio direttivo di Federparchi il presidente del Parco Naturale Adamello Brenta Walter Ferrazza.