Dimaro Folgarida, la festa della Val di Sole per la Cremonese

domenica, 24 luglio 2022

Dimaro Folgarida – Se ce ne fosse bisogno la serata di ieri sera in Teatro a Dimaro Folgarida ha confermato quanto forte sia l’attaccamento alla squadra dei tifosi della Cremonese, accorsi numerosissimi alla cerimonia di benvenuto alla squadra da parte del Comune di Dimaro Folgarida e della Val di Sole. Foto @Nicer Trento.

Nemmeno alcune gocce di pioggia hanno raffreddato la cerimonia, peraltro convincendo gli organizzatori a trasferire la cerimonia di benvenuto dal Palco di piazza Madonna della Pace all’attiguo teatro, riempito in ogni ordine di posti. A gestire la cerimonia di benvenuto Paolo Loda, responsabile dell’Ufficio comunicazione della Cremo. Cori, canti e incitamenti hanno scandito l’ingresso sul palco dell’intero staff tecnico, della squadra, dell’allenatore Massimiliano Alvini e del direttore sportivo Simone Giacchetta. Insomma un’atmosfera e una coreografia degne delle emozioni dei tifosi a poche settimane dal ritorno della Cremo in serie A dopo un’attesa durata 26 anni.

A dare il benvenuto alla squadra è stato il sindaco di Dimaro Folgarida Andrea Lazzaroni affiancato dall’assessore allo Sport Nadia Ramponi. Poi il rito dello scambio dei doni con la consegna delle maglie e da parte del Comune di un cesto di prodotti tipici e di alcuni libri sulla storia di Dimaro Folgarida e della val di Sole. Sul palco anche Nadia Mazzardis, rappresentante di Dolomiti Sport Event.

Spazio quindi ai ragazzini del Camp della Solandra, la squadra di casa che si allena normalmente allo Stadio di Carciato, che hanno allegramente invaso il palco del teatro, tra gli applausi di mamme e papà presenti in platea, per la tradizionale foto di rito con la squadra.

La serata è stata aperta in piazza e conclusa in teatro dall’esibizione del Gruppo folcloristico i Quater Sauti Rabiesi.

Oggi pomeriggio Cremonese e Spal saranno protagoniste del derby della Val di Sole in programma allo Stadio di Carciato con inizio alle 16.30. La partita verrà trasmessa in diretta televisiva sulle frequenze di Cremona1 (Canale 19), oltre che in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale della Cremonese nonché sui social della squadra ferrarese. L’ingresso è libero sino all’esaurimento dei posti in tribuna (capienza 700 persone).

INFO: www.visitvaldisole.it e www.visitdimarofolgarida.it