Dimaro Folgarida: grande gesto di solidarietà verso l’Ucraina

venerdì, 11 marzo 2022

Dimaro Folgarida – Batte forte il cuore di Dimaro Folgarida (Trento) verso la popolazione dell’Ucraina: in pochi giorni sono stati raccolti 30 quintali di beni di prima necessità da inviare alle famiglie del Paese aggredito e colpito dalla guerra.

Il gruppo Giovani Dimaro Folgarida, coadiuvato dai volontari dell’associazione Quei del Filò, dai vigili del fuoco e dal Comune, ha raccolto beni di prima necessità. Il cuore pulsante dell’attività è stato nella struttura polifunzionale di Dimaro, dove i volontari dei diversi gruppi si sono ritrovati, hanno organizzato la raccolta e al termine hanno impacchettato i beni e generi raccolti e infine è stata posizionata su mezzi messi a disposizione dal Comune per il trasporto al centro di Lavis (Trento).

Il sindaco Andrea Lazzaroni, l’assessore Marco Katzmberger e l’Amministrazione comunale di Dimaro Folgarida hanno fatto sentire la loro vicinanza ai volontari per quanto fatto in questi quattro giorni di lavoro. La grande quantità e l’unità di misura dei beni raccolti – è stato sottolineato – non rappresenta minimamente il vero valore del gesto dei quattro giorni di raccolta. “Un grandissimo risultato in numeri, ma soprattutto un grande gesto di solidarietà per una terra e per persone in gravissime difficoltà”, ha sottolineato il sindaco Andrea Lazzaroni.

Doverosa e non scontata, ma enorme la partecipazione delle persone e famiglie di Dimaro Folgarifa che hanno voluto far sentire la presenza di fratellanza per chi sta soffrendo: alimenti, medicinali, indumenti per sopportare il freddo, e tanta solidarietà nella speranza di essere utili a lenire le sofferenze di mamme, bambini e anziani profughi in paesi lontani dai loro cari impegnati dalla guerra.

“Grazie alle ragazze e ai ragazzi che hanno lavorato sodo in questi giorni per questo grande risultato, grazie a chi ha aiutato grazie a chi ha donato, grazie di cuore al Gruppo Giovani Dimaro Folgarida e all’ associazione “Quei del Filò complimenti per il vostro gesto e per il vostro esempio”, è il ringraziamento del sindaco e dell’intera Amministrazione comunale.