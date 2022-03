Coronavirus, i dati di Lombardia e Trentino Alto Adige

lunedì, 7 marzo 2022

Sondrio – 30 nuovi decessi con Covid-19 in Lombardia. Stabili i livelli dei ricoverati nelle terapie intensive (82) e nei reparti (821). A fronte di 19.902 tamponi effettuati, sono 1.614 i nuovi positivi (8,1%). I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 19.902, totale complessivo: 33.384.032

– i nuovi casi positivi: 1.614

– in terapia intensiva: 82 (=)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 821 (=)

– i decessi, totale complessivo: 38.822 (+30)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 575 di cui 307 a Milano città;

Bergamo: 89;

Brescia: 232;

Como: 97;

Cremona: 51;

Lecco: 27;

Lodi: 16;

Mantova: 56;

Monza e Brianza: 134;

Pavia: 99;

Sondrio: 11;

Varese: 139.

TRE MORTI IN TRENTINO

Si apre purtroppo con la notizia di tre decessi, di cui due avvenuti in ospedale, la settimana del Trentino rientrato in zona bianca: si tratta di due uomini intorno agli 80 anni e di una donna ultranovantenne. I deceduti erano vaccinati e soffrivano di altre patologie.

Sul fronte contagi i casi positivi odierni sono 117: 9 al molecolare (su 155 test effettuati) e 108 all’antigenico (su 1.440 test effettuati). I molecolari poi confermano 4 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. I pazienti ricoverati sono 61, di cui 3 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 10 nuovi ricoveri e 2 dimissioni.

Ecco la ripartizione per fasce di età dei nuovi casi:

4 tra 0-2 anni

2 tra 3-5 anni

9 tra 6-10 anni

4 tra 11-13 anni

7 tra 14-18 anni

26 tra 19-39 anni

31 tra 40-59 anni

10 tra 60-69 anni

11 tra 70-79 anni

13 di 80 e più anni.

Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano 4. I vaccini somministrati sono ad oggi 1.190.386, di cui 424.725 seconde dosi e 316.165 terze dosi. I casi attivi sul nostro territorio sono 2.849, 51 in meno rispetto a ieri. I guariti sono 166 in più, per un totale di 136.423 da inizio pandemia.

DUE MORTI IN ALTO ADIGE

I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 242 tamponi PCR e registrato 8 nuovi casi positivi. Inoltre 250 test antigenici positivi. A livello provinciale ad oggi (07 marzo) sono stati effettuati in totale 847.969 tamponi su 295.130 persone. I numeri in breve:

Test PCR:

Tamponi effettuati ieri: (06 marzo ): 242

Nuovi casi testati positivi da PCR: 8

Numero delle persone testate positive al coronavirus: 192.731

Numero complessivo dei tamponi effettuati: 847.969

Numero delle persone sottoposte al test PCR: 295.130 (+75)

Test antigenici:

Numero complessivo test antigenici: 3.353.713

Test antigenici eseguiti ieri: 2.243

Numero delle persone testate positive dai test antigenici: 250

Test nasali eseguiti fino al 06.03.2022: 1.453.507 test totali, 18.184 risultati positivi, di cui 2.567 confermati, 483 PCR negativi, 15.134 in attesa del risultato/non confermati con testo entro 3 giorni.

Dati casi positivi del (06.03.) per fascia d’età:

0-9: 42 = 16%

10-19: 48 = 19%

20-29: 26 = 10%

30-39: 34 = 13%

40-49: 45 = 17%

50-59: 39 = 15%

60-69: 16 = 6%

70-79: 2 = 1%

80-89: 5 = 2%

90-99: 1 = 0%

100+: 0 = 0%

Totale: 258 = 100%

Altri dati:

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 67

Pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti): 67 (agg. al 28.02.)

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco: 7

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 1

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.416 (+2: 1F 80-89, 1F 90+)

Persone in quarantena/isolamento domiciliare: 4.738

Persone che hanno concluso la quarantena e l’isolamento domiciliare: 287.799

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 292.537

Guariti totali: 186.901 (+473)