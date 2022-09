Cles, intervengono per una lite di coppia: i carabinieri trovano mezzo etto di droga

domenica, 4 settembre 2022

Cles – Episodio singolare a Cles, nato da una segnalazione alla Centrale Operativa della locale Compagnia Carabinieri delle urla provenienti da un appartamento.

Sul posto una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile del centro noneso che, individuata l’abitazione, entra per sincerarsi che gli occupanti stessero bene. Di fatto, era lì presente una coppia poco più che ventenne, che è apparsa in quel momento tranquilla.

Probabilmente si era trattato di una semplice lite di coppia, ma agli occhi dei militari non è sfuggita la presenza su un tavolino del soggiorno di un bilancino di precisione, oltre ad alcuni pezzi di una strana sostanza di colore marrone scuro.

L’intuizione degli operanti si è rivelata brillante: infatti, avvicinatisi, hanno riscontrato l’effettiva presenza di 10 pezzi di hashish, il cui forte odore non lasciava adito ad altre ipotesi. Perquisita l’abitazione, è stato rinvenuto in totale più di mezzo etto del citato stupefacente.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro e la coppia denunciata alla Procura della Repubblica di Trento per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, stante la presenza del bilancino di precisione e di più dosi di grandezza diversificata, per un peso complessivo di oltre 50 grammi.

Negli ultimi 15 giorni, la Compagnia di Cles ha intensificato i servizi finalizzati al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, intervenendo altresì in merito all’assunzione, dannosa ed illecita, di dette sostanze. Complessivamente, tra l’Altopiano della Paganella, la Val di Non e la Val di Sole, sono state segnalate all’Autorità Prefettizia cinque persone, trovate in possesso, per uso personale, di modiche quantità di hashish, marijuana e cocaina. In due circostanze ha operato il Nucleo Radiomobile ad Andalo, nelle altre hanno proceduto, rispettivamente, nei territori di competenza, due volte la Stazione di Vermiglio ed in un’occasione quella di Predaia.