Campionati Nazionali Giovanili Tamburello, U.S. Segno sul tetto d’Italia

domenica, 28 agosto 2022

Cles – Il tamburello giovanile maschile parla decisamente trentino: è una marea biancorossa quella che si è abbattuta sulle Finali Nazionali Giovanili Open 2022 di Palla Tamburello, giocatesi sui campi in terra rossa di Rallo, Segno, Vigo di Ton, Sporminore e Cunevo nel corso del weekend.

Il Segno ha fatto incetta di trionfi, conquistando il titolo di campioni d’Italia open nelle categorie Giovanissimi, Allievi e Juniores, tutte maschili. Una gioia immensa per la società guidata dal presidente Claudio Chini, a conferma dell’ottimo lavoro portato avanti in questi anni in cui si è deciso di puntare forte sul settore giovanile.

Da evidenziare anche i prestigiosi piazzamenti del Corona Cunevo, dell’Aldeno e del Rallo che hanno ottenuto degli ottimi secondi posti rispettivamente nelle categorie femminili delle Giovanissime, delle Allieve e delle Juniores.

Quelle andate in scena in questi giorni in Val di Non sono state delle Finali Nazionali spettacolari e dense di emozioni. Gli oltre 230 giovani atleti, provenienti dal Piemonte, Lombardia, Toscana, Veneto e Trentino e appartenenti a 25 diverse società, si sono dati battaglia a colpi di classe e scambi incredibili. Ma hanno anche avuto modo di divertirsi e di stringere amicizie che li accompagneranno non solo sui campi di gioco.

Nella mattinata di oggi si sono disputate le finali che hanno assegnato i titoli di categoria: partite combattute e cariche d’adrenalina che hanno decretato le formazioni migliori d’Italia.

Nella categoria Giovanissime femminile ha ottenuto il titolo nazionale la squadra del Fumane, che nell’ultima partita ha avuto la meglio sul Corona Cunevo (6-3; 6-4), mentre tra i Giovanissimi Maschile ha primeggiato il Segno, che ha sconfitto il Chiusano 6-1; 6-3.

Per quanto riguarda le Allieve femminile si è classificata al primo posto la squadra della Cavrianese, che ha avuto la meglio sull’Aldeno (6-1; 6-5), con la categoria Allievi maschile che invece ha visto portarsi a casa un importantissimo successo la squadra del Segno, vittorioso contro il Cereta per 6-4; 6-3.

Tra le Juniores femminile il titolo italiano è andato al Cereta, che in finale ha battuto il Rallo 6-1; 6-3. I pari età degli Juniores maschile hanno applaudito poi l’impresa del Segno, capace di cucirsi il tricolore al petto con una prova sontuosa contro il Cinaglio, sconfitto 6-2; 6-3.

Al termine delle gare festa grande al Centro per lo Sport e il Tempo Libero di Cles, dove le varie squadre si sono ritrovate per il pranzo e per le premiazioni, che hanno visto tutte le formazioni partecipanti salire sul palco per il giusto riconoscimento.

Presenti il segretario generale della FIPT Maurizio Pecora, il presidente della Commissione giovanile Riccardo Bonando, il presidente della Polisportiva Cassa Rurale Tuenno Enzo Gasperetti e il presidente del Comitato Trentino Franco Panizza. Nutrita anche la presenza di autorità comunali, provinciali e nazionali.

Tutti si sono voluti congratulare con la Federazione Italiana Palla Tamburello, con il Comitato Provinciale FIPT di Trento e con la Polisportiva Cassa Rurale Tuenno che, affiancati dall’U.S. Rallo, dall’U.S. Segno, dalla Polisportiva Libertas Ton, dall’U.S. Corona Cunevo e dall’U.S. Robur Sporminore, hanno curato in maniera impeccabile l’organizzazione di questo grande evento sportivo. Un evento che ha avuto anche un grande ritorno dal punto di vista turistico, con gli atleti e le famiglie che hanno potuto conoscere e apprezzare le bellezze del territorio noneso e le specialità culinarie locali.

«Per noi è stato un onore e un piacere ospitare in Val di Non le Finali Nazionali Giovanili – ha dichiarato il presidente del Comitato FIPT di Trento Franco Panizza –. Il tamburello si è confermato ancora una volta uno sport socializzante, i cui valori vengono rafforzati dallo spirito collaborativo di tutte le società della valle. Un ringraziamento speciale, dunque, oltre agli sponsor, va alle associazioni e a tutti i volontari che hanno dato una mano. Ma anche a tutti gli atleti che hanno dato vita a questo splendido finesettimana all’insegna dello sport, del divertimento e dell’amicizia. L’augurio è che il tamburello possa continuare crescere e a coinvolgere tanti giovani».

Di seguito i risultati delle finali che si sono disputate nella mattinata di oggi, domenica 28 agosto:

Giovanissime femminile

Fumane – Cunevo 6-3; 6-4

Giovanissimi maschile

Segno – Chiusano 6-1; 6-3

Allieve femminile

Cavrianese – Aldeno 6-1; 6-5

Allievi maschile

Segno – Cereta 6-4; 6-3

Juniores femminile

Cereta – Rallo 6-1; 6-3

Juniores maschile

Segno – Cinaglio 6-2; 6-3