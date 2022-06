Bypass ferroviario a Trento: via libera all’odg dei consiglieri Ambrosi, Rossato e Cia

giovedì, 9 giugno 2022

Trento – Al disegno di legge n. 141/XVI “Misure di semplificazione e accelerazione in materia di opere pubbliche, espropri, gestione del territorio e valutazioni ambientali per il perseguimento degli obiettivi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC): modificazioni delle relative leggi provinciali, nonché disposizioni straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi nel settore zootecnico e ittico e negli investimenti pubblici”-

MODIFICHE DEL PROGETTO DI BYPASS FERROVIARIO E CONCILIAZIONE DEI LAVORI CON LE ESIGENZE TRASPORTISTICHE DELLA FERROVIA TRENTO-MALE’

“La realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento impone anche una riflessione sulla conciliazione temporale e trasportistica dei lavori per questa grande opera con il servizio offerto dalla Ferrovia Trento-Malè. La Trento-Malè rappresenta uno degli assi portanti del trasporto pubblico locale per i flussi di collegamento con la città di Trento provenienti da Nord. Da sottolineare inoltre l’importanza di questa tratta per tanti pendolari e studenti che arrivano a Trento ogni giorno. Se i lavori per il bypass dovessero dilungarsi o fosse approntato un servizio alternativo inadeguato vi sarebbero fortissimi disagi per l’utenza. Su questa tratta infatti, a pieno regime nel periodo pre-covid,

erano trasportate oltre 7mila persone ogni giorno e ben 2 milioni e mezzo di persone all’anno. Si può dunque comprendere facilmente il ruolo strategico della Trento-Malè per la mobilità di tantissimi lavoratori, studenti e visitatori che quotidianamente giungono a Trento dalla Piana Rotaliana e dalle valli di Non e di Sole.

Circa il 50% dei viaggiatori che utilizzano la Trento Malè gravitano sulla stazione di Trento in via Dogana. Con l’inizio dei lavori per la realizzazione del bypass viene interclusa fin da subito l’attuale stazione capolinea a 3 binari di Trento in via Dogana. La stazione della Trento Malè – Mezzana come noto funge anche da principale interscambio modale della linea, con un parcheggio di circa 180 posti auto e stalli bus per i servizi su gomma sostitutivi o integrativi del ferro. Inoltre la stazione di Via Dogana si trova in un punto nevralgico e strategico rispetto al trasporto pubblico su ferro e su gomma, trovandosi in adiacenza alla stazione centrale RFI, al nodo del trasporto su gomma urbano ed extraurbano di piazza Dante e alla stazione autocorriere di via Pozzo, creando in tal modo un unico

grande polo di interscambio modale a servizio della città di Trento. Il progetto di fattibilità prevede che in una prima fase l’attestamento della Ferrovia Trento Malè a Nord di Trento avvenga presso la stazione esistente a 2 binari di “Gardolo”, circa 4,3 km a Nord dell’attuale stazione di Trento, mentre successivamente l’attestamento verrebbe spostato presso la nuova stazione a 2 binari di “Trento Nord zona commerciale”, a circa 2.1 km da Trento. In entrambi i casi si verificherà una rottura di carico per i viaggiatori che da Nord dovranno recarsi a Trento (circa 800 passeggeri arrivano a Trento da Nord nelle sole ore di punta del mattino), e sarà quindi indispensabile organizzare un efficace trasferimento con servizio di interscambio su gomma in assoluta coincidenza con i treni per minimizzare i disagi alla clientela. Tuttavia il progetto di fattibilità non prevede alcuna opera intermodale né per i parcheggi auto né per l’interscambio con i servizi su gomma del TPL, indispensabili per il trasferimento dei viaggiatori da e per Trento. Peraltro anche la viabilità stradale esistente di accesso alle 2 stazioni appare assolutamente inadeguata per sostenere il carico legato ai bus di interscambio. Per quanto sopra le 2 stazioni di “Gardolo” e “Trento Nord” non sono idonee per sostenere l’indispensabile interscambio modale per il trasbordo e trasferimento dei passeggeri a

Trento, che quindi potrebbe essere attestato solo a Lavis (a circa 9 km a Nord di Trento) e/o a Mezzolombardo (a 20 km), in quest’ultimo caso almeno per i passeggeri che potrebbero essere trasferiti direttamente a Trento su gomma via superstrada S.P. n. 235 e senza fermate intermedie. ln tutti i casi rimarrebbe la criticità legata alla presenza di 2 soli binari di stazione, anziché dei 3 binari esistenti nella attuale stazione capolinea di Trento via Dogana, che non consentirebbe di replicare l’attuale modello di esercizio che dovrebbe pertanto essere fortemente rivisto, con criticità in termini di minore capacità e maggiore rigidità di esercizio.

Il progetto di Bypass, i cui tempi di ultimazione sono stimati al 2026, si inserisce nella più ampia visione in cui al termine dei lavori dello stesso verrebbero realizzati l’interramento della linea storica del Brennero con la nuova stazione di Trento e il “NorduS” ossia la prosecuzione della ferrovia Trento Malè a doppio binario verso il Sud della Città. In questo scenario complessivo la Ferrovia Trento Male si troverebbe senza il suo storico capolinea di Trento per un periodo di tempo ad oggi indeterminato e quanto meno per almeno 10-12 anni; con tali tempistiche appare rilevante la tematica della probabile disaffezione della clientela verso un sistema di trasporto “debole” proprio per la

rottura di carico a Nord di Trento e per i disagi a cui sarebbe sottoposta la clientela per effetto dell’interscambio necessario per arrivare in città. Pare inoltre opportuno evidenziare che l’interscambio modale ferro-gomma per la rottura di carico a nord di Trento comporterà un incremento dei costi del trasporto pubblico che dipenderà dal modello di esercizio adottato ma che verosimilmente avrà costi molto significativi, oltre all’impatto negativo dal punto di vista ambientale e del traffico.

Altra criticità del progetto di fattibilità del Bypass e legata alla interruzione della Ferrovia Trento-Malè allo Scalo Filzi, è la soppressione dei binari che consentono l’accesso dei treni all’attuale storica officina di manutenzione materiale rotabile di via Secondo da Trento (Piazza Centa); infatti i tempi di realizzazione della nuova officina a Spini di Gardolo sono incompatibili con l’inizio dei lavori delle opere del bypass previste per gennaio 2023. Nella riunione del 3 dicembre scorso con Comune di Trento, Provincia di Trento e RFI/ltalferr è stata discussa una soluzione che pare risolvere le criticità evidenziate. L’ipotesi prevede lo spostamento preventivo della Ferrovia Trento – Malè a ovest delle opere anticipate (GAO2 – TRO3) che potranno quindi essere realizzate mantenendo la Ferrovia Trento

Malè in esercizio, assicurandone il collegamento sia con la stazione di via Dogana sia con l’esistente officina di manutenzione dei treni. Successivamente, al momento della realizzazione delle opere GA03 (sovrappasso Nassirya) e TR04 (rampa di risalita Nord), la linea della Ferrovia Trento – Malè verrebbe provvisoriamente interrotta ma sarebbe poi riattivata al termine del completamento dei lavori stessi, utilizzando un sovrappasso al Bypass e ricollegandosi al tracciato realizzato ad ovest della trincea TR03.

Nel progetto di fattibilità del Bypass è prevista la dismissione del collegamento ferroviario a scartamento normale oggi esistente tra lo Scalo Filzi e il binario a tre rotaie della Ferrovia Trento Malè che costeggia il rio Lavisotto, e che avrebbe dovuto assicurare il collegamento con la nuova officina a doppio scartamento, da realizzarsi a Spini di Gardolo. Nei 3 lotti funzionali che contraddistinguono il progetto complessivo (A- Circonvallazione ferroviaria di Trento; Binterramento linea storica; C- NorduS) non compare tuttavia il ripristino di tale collegamento, pregiudicando di fatto l’arrivo dei treni a scartamento normale presso la nuova officina di Spini. Si

ritiene indispensabile che tale collegamento venga invece assicurato già al termine dei lavori del bypass e confermato successivamente nei progetti delle fasi dei lotti funzionali B) e C), coerentemente con i programmi di sviluppo del TPL da parte della PAT.

Sarebbe inoltre importante che la Provincia promuovesse, nelle interlocuzioni con RFI-Italferr: – la realizzazione dei cosiddetti “cameroni” sotto la collina Est di Trento per uno scambio ferroviario che consenta ai treni di deviare verso Roncafort oppure di proseguire, in futuro, verso il Brennero;

– la subordinazione dell’avvio dei lavori per il bypass all’attivazione di un cantiere pilota sulle aree oggetto delle opere della linea ferroviaria di Trento Nord ed alla conseguente valutazione positiva della fattibilità dell’intervento;

– la bonifica integrale delle aree industriali ex Sloi e ex Carbochimica come precondizione necessaria alla realizzazione del bypass ferroviario.

Tutto ciò premesso,

il Consiglio della Provincia autonoma di Trento impegna la Giunta provinciale

– ad apportare al progetto del bypass ferroviario, qualora venisse realizzato, le modifiche necessarie per assicurare la continuità dell’esercizio della ferrovia Trento Malè, fatta salva l’interruzione tecnica per il tempo strettamente necessario alla realizzazione delle opere GA03 (sovrappasso Nassirya) e TR04 (rampa di risalita Nord);

– a garantire, già al termine dei lavori per il bypass, il collegamento tra i binari a scartamento normale e la Ferrovia Trento Malè per il raccordo alla nuova officina di manutenzione a Spini di Gardolo;

– a promuovere nelle interlocuzioni con RFI-Italferr la realizzazione dei cosiddetti “cameroni” sotto la collina Est di Trento per uno scambio ferroviario che consenta ai treni di deviare verso Roncafort oppure di proseguire, in futuro, verso il Brennero;

– a promuovere nelle interlocuzioni con RFI-Italferr la subordinazione dell’avvio dei lavori per il bypass all’attivazione di un cantiere pilota sulle aree oggetto delle opere della linea ferroviaria di Trento Nord ed alla conseguente valutazione positiva della fattibilità dell’intervento;

– a promuovere nelle interlocuzioni con RFI-Italferr la bonifica integrale delle aree industriali ex Sloi e ex Carbochimica come precondizione necessaria alla realizzazione del bypass ferroviario”, i consiglieri provinciali Alessia Ambrosi, Claudio Cia e Katia Rossato.