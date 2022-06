Buon inizio di stagione al centro Extreme Waves di Commezzadura

martedì, 21 giugno 2022

Commezzadura (A. Pa.) – L’inizio di stagione è positivo, grazie anche al meteo con sole e caldo che hanno favorito l’arrivo di turisti in Val di Sole e al centro Extreme Waves di Commezzadura (Trento) le premesse per i prossimi mesi sono buone.

“In questa prima fase di stagione – racconta Marcello Di Cola (nel video), responsabile della struttura che si affaccia sul Noce e si trova a lato della statale 42 – abbiamo avuto presenze superiori alle aspettative dell’apertura e adesso ci aspettano due mesi di gran lavoro con l’arrivo di turisti italiani e stranieri”. “A maggio e giugno – aggiunge Marcello Di Cola – abbiamo avuto prima scolaresche, poi gruppi e parrocchie che hanno chiesto di praticare rafting sul Noce, ma si sono anche divertiti presso il nostro centro con tanti altri sport “.

Una o più giornate a stretto contatto con la natura, praticando rafting sul Noce oppure divertendosi tra tarzaning‬, canyoning, hydrospeed, rospes course, river bridge e mountain bike. L’estate al centro Extreme Waves a Commezzadura offre grandi opportunità e numerose sono le proposte che vengono avanzate in queste settimane ai turisti. Al centro Extreme Waves è un susseguirsi di esperienze e la richiesta della clientela è una sola: vogliamo stare il maggior tempo possibile a contatto con la natura. Le opportunità che vengono offerte ai turisti sono numerose, tre tipi di percorsi di rafting, che soddisfano tutte le esigenze e gli istruttori accompagnano i turisti in esperienze uniche. Inoltre chi si trattiene al centro per l’intera giornata ha tante occasioni di divertimento e per i più piccoli una mini fattoria.

“La nostra clientela – conclude Marcello Di Cola – è differenziata: oltre ai trentini abbiamo richieste da residenti nelle regioni del Nord Italia, in particolare, Lombardia, Veneto ed Emilia, mentre tra gli stranieri la fanno da padroni francesi, olandesi e tedeschi”.

Per informazioni: info@extremewaves.it – (+39) 335 7080539