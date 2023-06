A Cles la mostra “I sensi della musica. Storie e racconti di suoni e strumenti musicali”

giovedì, 1 giugno 2023

Cles – Da sabato 3 giugno a domenica 3 settembre 2023 il Palazzo Assessorile di Cles ospita la mostra “I sensi della musica. Storie e racconti di suoni e strumenti musicali”.

Curata da Gianluca Fondriest, la mostra è stata voluta dall’amministrazione comunale per raccontare il millenario rapporto fra musica e società. Come suggerisce il titolo, la mostra intende stimolare nei visitatori una riflessione sull’importanza della musica nella vita quotidiana partendo dalla semplice domanda “qual è il senso della musica?”. Senza la pretesa di voler trattare l’argomento in maniera esaustiva – vista la sua complessità – si presenteranno, tramite una selezione di opere e strumenti musicali, una serie di esperienze e storie locali e internazionali, con l’obiettivo di portare il visitatore ad elaborare una propria risposta.

Il rapporto tra umanità e musica è iniziato nei tempi antichi e prosegue tuttora: in ogni parte del mondo i suoni comunicano avvenimenti, sentimenti, emozioni. In tutte le epoche e in tutte le civiltà si riscontra questa particolare forma di espressione, di volta in volta declinata in stili e tradizioni differenti. La musica è un linguaggio universale, capace di risvegliare emozioni, ricordi e sensazioni.

La mostra “I sensi della musica” vuole essere uno spazio di approfondimento sull’influenza che la musica ha sulla vita delle persone. Per raccontarlo, si è scelto di partire dai sensi tramite cui la realtà viene percepita, a cui sono abbinate le diverse sezioni: il visitatore sarà accompagnato in un percorso di visita in cui udito, vista, tatto, gusto e olfatto avranno una parte importante nel “raccontare” il rapporto indelebile fra musica e società e nell’interrogare il visitatore su quale sia per lui il “senso” profondo della musica.

Il percorso espositivo si compone di reperti archeologici di epoca retica e romana, strumenti musicali antichi e moderni legati a musicisti come Wolfgang Amadeus Mozart, Gary Moore, Paul Gilbert, Lou Reed, Saturnino, Pino Daniele, Carlo Piz e opere di artisti quali Andy Warhol, Donald Baechler, Arman, Fortunato Depero, Pietro Antonio Lorenzoni, Stefano Cagol, Laurina Paperina, Claudio Costa, Pietro Weber, Jacopo Mazzonelli e numerosi altri, oltre a installazioni video e sonore che rendono più completa e multisensoriale l’esperienza di visita.

Fra i prestatori figurano Soprintendenza per i beni culturali della PAT – ufficio beni archeologici, Castello del Buonconsiglio – Monumenti e collezioni provinciali, Mart – Museo d’arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, Fondazione Museo Civico di Rovereto, METS – Museo etnografico trentino San Michele, oltre a numerosi collezionisti, enti, liutai e prestatori privati.

Inoltre, un ricco calendario di appuntamenti collaterali e concerti aumenterà le opportunità di visitare la mostra e scoprire gli allestimenti anche in orario serale.

APERTURA

Da martedì a domenica: 10.00-12.00/14.30-18.30

Lunedì pomeriggio: 14.30-18.30.

Luglio e agosto apertura serale il sabato: 20.30-22.30

INGRESSO

– intero 2 €;

– gratuito: under 18; persone con disabilità ai sensi della Legge 104/92 ed eventuale persona accompagnatrice

– riduzioni: EuregioFamilyPass;

– residenti a Cles € 2,00 con ingressi illimitati

Info:

cultura@comune.cles.tn.it

#isensidellamusica

EVENTI COLLATERALI

Sabato 3 giugno ore 18.00, Palazzo Assessorile

Inaugurazione della mostra con l’esibizione musicale del Gruppo Bandistico clesiano e di Massimiliano Santoni che presenterà il brano inedito creato appositamente per la mostra.

gratuito

Venerdì 16 giugno dalle ore 17.00, Corso Dante

Festa della Musica

gratuito

Sabato 17 giugno dalle ore 17.00, Corso Dante

Festa della Musica con concerto di chiusura di ALFA

gratuito

Giovedì 22 giugno ore 20.30, Sala Borghesi Bertolla

Musica d’autore italiana con il gruppo musicale Recovery Grop

gratuito

Mercoledì 28 giugno ore 21.00, Palazzo Assessorile

Concerto della cantante lirica Francesca Bortoli con brani dall’album “Emozion in voce”

gratuito

Giovedì 6 luglio ore 18.00, Piazza Municipio e Palazzo Assessorile

Aperitivo futurista con visita guidata alla mostra

A pagamento

Lunedì 10 luglio ore 21.00, Palazzo Assessorile

Concerto di marimba e vibrafono con Daniele Daldoss e Roberto Pangrazzi

Giovedì 13 luglio dalle ore 17.30 Piazza Municipio

Inaugurazione mostra di Federico Lanaro “Love” presso Batbōi Gallery + aperitivo + concerto dei To you mom (ore 21.00)

Gratuito (aperitivo a pagamento)

Sabato 15 luglio ore 17.00, Palazzo Assessorile

Prova aperta jazz + aperitivo

gratuito (aperitivo a pagamento)

Martedì 18 luglio ore 17.00, Palazzo Assessorile

Prova aperta jazz + aperitivo

gratuito (aperitivo a pagamento)

Martedì 25 luglio ore 21.00, Palazzo Assessorile

Concerto d’organo e di clavicembalo di Lorenzo Ciaglia, a cura della Smarano Organ Academy

gratuito

Mercoledì 2 agosto ore 21.00, Sala Borghesi Bertolla

Concerto di pianoforte con Danilo Valentini

gratuito

Giovedì 3 agosto ore 21.00, Palazzo Assessorile

Conferenza sul progetto Karnyx di Sanzeno con Rosa Roncador e Ivano Asscari.

Introduce Paolo Bellintani

gratuito

Lunedì 7 agosto ore 21.00, Parco Carlo Piz

Concerto della Libera Coralità Clesiana

Gratuito

Martedì 8 agosto ore 21.00, Palazzo Assessorile

Concerto di quartetto d’archi in memoria di Cesare Marino Ruatti

gratuito

Martedì 15 agosto ore 21.30, Piazza Municipio

Concerto del Gruppo Bandistico Clesiano

gratuito

Venerdì 18 agosto ore 21.00, Parrocchia di Cles

Concerto della Corale Monteverdi

gratuito

Giovedì 31 agosto ore 21.00, Palazzo Assessorile

Concerto d’organo con Filippo Nicolodi e visita guidata alla mostra

gratuito

SCHEDA TECNICA SINTETICA

Titolo

“I sensi della musica”

Storie e racconti di suoni e strumenti musicali

Luogo

Palazzo Assessorile, Cles (TN)

Inaugurazione

Sabato 3 giugno, ore 18.00

Apertura

Sabato 3 giugno – domenica 3 settembre 2023

Da martedì a domenica, orario 10.00-12.00/14.30-18.30

Lunedì pomeriggio, orario 14.30-18.30

In luglio e agosto apertura serale al sabato, orario 20.30-22.30