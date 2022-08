Vela, Scheidt fa il bis all’Ora Cup Ora di Arco: i risultati

domenica, 7 agosto 2022

Arco – Si è conclusa con una lunga mattinata di partenze, bandiere nere, richiami generali, l’ultima giornata della 27^ edizione della Ora Cup Ora, regata Optimist organizzata dal Circolo vela Arco e FIV con quasi 500 timonieri provenienti da 20 nazioni. Foto @Elena Giolai.

Dopo il temporale di sabato sera la pioggia prevista domenica non si è vista, ma il vento da nord per la prima ora e mezza è stato molto instabile e una forte corrente contraria alla direzione del vento ha reso difficoltose le partenze della flotta gold juniores, costringendo il Comitato di Regata a ripetere diverse volte le procedure, squalificando qualche regatante per partenza anticipata. Finalmente dalle 8:30 in cui tutto era pronto per le regate, a metà mattinata la corrente è diminuita e sono iniziate le procedure regolari per le flotte juniores, prima tra tutte la gold fleet con i migliori 92 in gara, che hanno svolto ulteriori tre prove portandole a 9 come da programma. Erik Scheidt (Fraglia Vela Riva), dopo la vittoria della scorsa edizione, ha ripetuto l’impresa, riuscendo con le ultime prove di finale ad imporsi sull’avversario più diretto Alberto Avanzini (CNBardolino). Balzo in avanti di ben 5 posizioni di Alessandro Ricci (Lni Ostia), che conquista il podio grazie a un 5-6-1 realizzati nelle tre ultime regate di finale. Ha mantenuto la quarta posizione overall, vincendo nella categoria femminile Victoria Demurtas (Fraglia Vela Riva), davanti a Sofia Bommartini (Fraglia Vela Malcesine) e Anna Avanzini (CNBardolino).

E un’altra Vittoria, questa volta Berteotti, ha vinto la classifica cadetti sia overall, che femminile. Purtroppo i cadetti domenica non sono riusciti a disputare altre regate oltre le 6 realizzate fino a sabato, perchè una volta chiamati in acqua nella tarda mattinata il vento da nord ha cominciato inesorabilmente a calare. Classifica dunque invariata rispetto a sabato con la vittoria assoluta della portacolori della Fraglia Vela Riva Vittoria, figlia del coach Mauro Berteotti, secondo posto del ceko David Dàda Hruby. Terza assoluta e seconda femminile l’olandese Liselot Bijlsma, che ha preceduto Ginevra Rovaglia (CN Bardolino).

Ma il momento più atteso è stato domenica pomeriggio quando è iniziata l’estrazione dei ricchissimi premi della lotteria, che per i bambini è sempre motivo di emozione e felicità. Per tante famiglie, molte straniere, l’Ora Cup Ora ha rappresentato ancora una volta l’occasione di una vacanza sul Garda Trentino, dopo due anni in cui dall’estero arrivavano pochi regatanti causa restrizioni per la pandemia. Anche gli Stati Uniti sono tornati con la squadra che puntualmente viene selezionata per questo evento, che unisce sport e turismo.

