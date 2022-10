Vela, Riva del Garda: i risultati della RS Feva Autumn Meeting

lunedì, 3 ottobre 2022

Riva del Garda (Trento) – La prima edizione dell’RS Feva Autumn Meeting si è conclusa con 11 prove e una buona partecipazione. Vittoria dei toscani Morandini-Scarpellini; grande rimonta dei fragliotti Scudelari-Beretta, secondi assoluti e primi under 14. Brighenti-Vedovelli primo equipaggio misto e le svizzere Pepping-Rose prime femminili (nelle foto © Emilio Santinelli).

Bella prima edizione dell’RS Feva Autumn Meeting, la nuova manifestazione dedicata alla classe giovanile FIV proposta dalla Fraglia Vela Riva, che vuole richiamare sul Garda Trentino gli equipaggi del doppio, che tanto diverte, iniziando dall’Italia come successo in questo primo appuntamento per poi estendere la manifestazione ad un livello sempre più internazionale. Undici le regate disputate in condizioni varie, sia con vento da nord, che da sud, di intensità medio-leggera. La vittoria assoluta è andata all’equipaggio toscano (CN Follonica) formato da Giuseppe Biocchi Frediani Morandini con a prua Leonardo Scarpellini in testa fin dal primo giorno: per loro una regolarità che non ha mai intaccato la leadership, così come lo dimostra il distacco dai secondi che è stato di 16 punti.

Grande rimonta invece per l’equipaggio di casa Christian Scudelari e Ludovico Beretta, i portacolori della Fraglia Vela Riva, che dopo una prima giornata mediocre (15-8-8-12) hanno inanellato ottimi parziali tra cui tre primi e un secondo e, nonostante una squalifica in partenza (scartata) si sono aggiudicati il secondo posto overall e una netta vittoria under 14! Terzo posto assoluto e primo equipaggio misto i gardesani (CN Brenzone) Alex Brighenti e Clarissa Vedovelli, protagonisti di due vittorie e un secondo parziali. La vittoria femminile invece è andata alla Svizzera con Lise Pepping e Tea Rose, ottime seste assolute. Secondo equipaggio under 14 i lombardi (ANSebina) Oscar-Abate (quattordicesimi assoluti) e terzi i romagnoli Severi-Leone/Collini (YC Rimini).