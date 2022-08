Vela: Mondiale Nacra 15, sul Garda comandano i francesi

domenica, 14 agosto 2022

Campione del Garda – Dopo 9 manche a guidare sono sempre Clement Martineau e Lou Moriac, team di La Rochelle e Quiberon a guidare il Campionato Mondiale Nacra 15, ospitato sul Garda lombardo, alla base Univela di Campione del Garda (Brescia). Secondi sono Thomas Proust ed Eloise Clabon, altri francesi, terzi gli svizzeri Granjean Axel con Noemi della “dynasty” della famiglia Felhmann di Morges.

I primi italiani sono i fratelli Vargiu del Windsurfing Club di Cagliari all’12° posto, seguono Bona-Poggi della Lega Navale Riva del Garda al 14° posto, 15° Ottavia Ghiani e Luigi Zanca sempre del Ws Cagliari Sono 60 gli Under 18-19, suddivisi in Under 19 e 18. che stanno dando vita al Campionato Mondiale del catamarano Nacra 15, la carena propedeutica per il Foil Olimpico. La regata che si corre con base ad Univela di Campione del Garda, lungo la riva bresciana, vede in gara equipaggi “Misti” di 19 Nazioni.

Tra i coach c’è anche Dean Barker (nella foto in basso), lo skipper vincitore nel 2000 con Emirates Team New Zealand della America’s Cup contro Luna Rossa. Grande spettacolo di colori che il Garda sa offrire nel periodo estivo con giornate di vento di Peler mattutino e la brezza pomeridiana dell’Ora, condizione ideale per questi equipaggi giovanili.

I Club italiani in gara ad Univela sono Windsurfing Club Cagliari, Centro Velico 3v Roma, Lega Navale Italiana Sezione Riva del Garda, Svagamente di Pescara. Questi velisti sono gli apprendisti del Nacra 17 olimpico, quindi il serbatoio per il futuro in questa classe multiscafo Foil. Per Campione Univela la conferma di essere nuovamente un Laboratorio olimpico dopo aver ospitato negli ultimi mesi i surf Iqfoil, il Kite che sarà a Parigi 2024, l’anteprima Internazionale del Para Kiting, il Kite per atleti con disabilità in ambito motorio. Sul lago di Garda Ferragosto si passa così.