Vela, il racconto dell’esordio del 7° Summer Meeting a Gargnano

sabato, 2 luglio 2022

Gargnano – Prima giornata a Gargnano per il “7° Summer Meeting-Centrale del latte di Brescia”, regata riservata al doppio giovanile Rs Feva, promossa dal Circolo Vela Gargnano in collaborazione con l’Ufficio Turistico di Tignale, l’egida di Federazione Italiana Vela.

Quattro regate con vento da Sud, la classica “Ora” che arriva dalla Pianura di Padanìa. In testa alla classifica si piazza l’equipaggio femminile del Circolo Nautico di Brenzone: Valentina Veronesi e Lucia Finato. Secondi sono i trentini Mattia di Lorenzo e Ludovico Beretta della Fraglia Riva, terzo il primo equipaggio misto e “family” con i fratelli Annalisa e Alessio Vicentini, Annalisa che ora corre come timoniere dopo aver conquistato vari titoli come prodiera nel femminile, compreso il Mondiale lo scorso anno.

Quarti sono Federico ed Edoardo Bastini del Cns Bartolomeo al Mare, di fatto i primi non lacustri. A chiudere la Top five sono i gemelli di casa Giovanni e Francesco Arosio. Regate combattute, di fatto importante test per la prima “Centomiglia Junior” che i giovanissimi correranno in contemporanea alla più longeva regata italiana (mari compresi), la 72a Centomiglia che nella sua versione originale vivrà in due tappe, prima a nord, poi a sud, già presentata e ospite alla Mille Miglia automobilistica, due eventi che entreranno a far parte del progetto “Mito della velocità del Garda”, con auto, vele, i Kite, i Foil e tra i testimonial si andrà dal Macchi del Maresciallo Agello e il suo record Mondiale con gli Idrovolanti, le imprese del Principe di Monte Nevoso, il Divino Gabriele. Ma ci sarà tempo per parlare del mito della velocità. Oggi è tempo di regata con i giovani dell’Rs Feva. Senza dimenticare l’omaggio che la vela Gardesana farà, appena dopo la Centomiglia, con la flotta dei Dolphin 81 alle Capitali della Cultura 2023.