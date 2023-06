Vela, Challenge della 151 Miglia: successo di Black Jack di Peter Harburg

venerdì, 2 giugno 2023

Punta Ala – Primo sul traguardo davanti al Marina di Punta Ala verso le ore 13 di oggi, il Super Maxi di 100’ australiano Black Jack di Peter Harburg (foto credit Taccola), skipper il leggendario campione neozelandese Brad Butterworth, si è aggiudicato il primo dei due Trofei Challenge della 151 Miglia 2023, assegnato al vincitore della regata in tempo reale.

13 ore, 18 minuti e 40 secondi il tempo impiegato da Black Jack, u n racer puro lungo oltre 30 metri progettato da Reichel&Pugh e già vincitore di grandi classiche della vela internazionale come la Sydney to Hobart, per completare il percorso, quest’anno parzialmente ridotto rispetto alla consueta rotta di 151 miglia. Una decisione – quella di cancellare il passaggio alle Formiche di Grosseto dopo la Giraglia, ma di andare diretti verso il traguardo di Punta Ala dopo aver passato un cancello all’altezza di Fetovaia, all’isola d’Elba – presa prima della partenza di ieri dal Comitato di Regata, a causa delle condizioni di vento leggero che imperversano da giorni in tutta l’area delle isole dell’Arcipelago Toscano.

Al terzo posto in reale il Mylius 60 Cippa Lippa X di Guido Paolo Gamucci, seguito da Oscar 3 di Aldo Parisotto, Punto G di Gabriele Guerzoni, I Love Poland di Konrad Lipski, Remax One2 di Dario Castiglia. Le altre barche della flotta stanno continuando ad arrivare al Marina di Punta Ala e una volta sul traguardo, domani sarà possibile stilare anche le classifiche con i compensi e decretare tutti gli altri vincitori della 151 Miglia-Trofeo Cetilar 2023.