Arco, Vela: ai Mondiali Dart 18 in testa gli italiani Siviero-Bazzoli Parasacchi. I risultati

giovedì, 25 agosto 2022

Arco – Sul Garda Trentino, con l’organizzazione del Circolo Vela Arco, Consorzio Garda Trentino Vela e Federazione Italiana Vela, sono in pieno svolgimento i Campionati Mondiali del catamarano Dart 18. Foto @Elena Giolai.

Una sessantina gli equipaggi, che nei primi tre giorni di gara hanno disputato 6 regate in tutto con un avvio molto impegnativo per il vento forte (18-22 nodi) e l’onda insidiosa, che ha messo in difficoltà qualche equipaggio. E’ l’Italia a condurre con Alessandro Siviero, il timoniere ferrarese già da diversi anni al vertice delle classifiche nazionali e internazionali della classe Dart 18 e per questo Campionato in regata con a prua il giovane Giacomo Parasacchi Bozzoli: la coppia conduce con all’attivo quattro vittorie, un secondo e un terzo, che al momento gli permettono di essere leader con 9 punti di vantaggio sui francesi Hervé e Melania Le Maux. Terzi gli austriaci Klampfer-Berger. Vicini alla zona podio anche gli altri italiani Federico Spina e Francesco Miseri (Roma). I titoli iridati verranno assegnati sabato 27 agosto, dopo gli ultimi due giorni di regate.

Classifiche: https://www.racingrulesofsailing.org/score_sheets/3736/event