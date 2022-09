Vela, agli Europei M32 di Riva del Garda passa al comando l’olandese Bliksem

sabato, 3 settembre 2022

Riva del Garda – Dopo il secondo giorno di regate e altre 5 prove la classifica generale dei Campionati Europei M32/4^ tappa del Circuito Europeo 2022 ha avuto un cambio di posizioni tra l’olandese Bilksem e l’italiana Vitamina Veloce, la barca portata da Andrea Lacorte che è passata da prima a terza, lasciando la leadership a Bliksem. Mantiene il secondo posto China One Ningbo. Dopo 10 regate e un giorno dalla conclusione dunque è al comando il cat con skipper Pieter Taselaar che sabato, con condizioni di vento dai 14 ai 18 nodi, ha realizzato due primi, un secondo, un terzo e un quarto. Buona giornata anche per gli americani di Surge, che hanno guadagnato un terzo posto di giornata ad un solo punto dai cinesi.

Il Garda Trentino sarà domenica ancora teatro di regate per la flotta M32 per un finale, che sembra molto combattuto per l’assegnazione del podio. Ma la vela internazionale non si ferma sulle acque dell’alto Garda: domenica sera stessa si svolgerà al Circolo Vela Torbole la cerimonia di apertura del Mondiale Sunfish, la barca più diffusa al mondo.