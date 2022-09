Trial, il camuno Mirko Pedretti conquista il mondiale Challenge

martedì, 27 settembre 2022

Bienno – “Mi ispiro al campione mondiale Toni Bou e a Matteo Grattarola che ha dimostrato la sua forza con il successo nella gara di Ponte di Legno della scorsa settimana“. Così Mirko Pedretti, soprannome Pedersen, 16 anni, risiede a Bienno (Brescia), corre con i colori delle Fiamme oro, fresco della conquista del Mondiale Trial Challenge. Mirko Pedretti, uno dei piloti di trial emergenti a livello nazionale.

I giovani Mirko Pedretti (Beta) e Alessia Bacchetta (GasGas) sono stati gli assoluti protagonisti del Challenge a Monza e hanno ottenuto ottimi spunti dall’esperienza internazionale. Durante la manifestazione la loro leadership non è mai stata messa in discussione: i due ragazzi hanno vinto con un totale di 16 punti, staccando di diverse lunghezze la Norvegia.

VIDEO



Mirko Pedretti ha vinto il Mondiale in un campo gara allestito all’Autodromo Nazionale di Monza. “E’ stato bello vincere in questo tempio dei motori”, commenta Mirko Pedretti, che dal 2015 gareggia in sella ad una due ruote ed ha conquistato importanti successi. Il palmarès parla di successi nel campionato regionale Trial Junior, Master Beta Junior B, Italiano MiniTrial B e Mondiale Trial. E Mirko è tra i 90 “talenti azzurri” dei motori e nel corso degli ultimi anni – pur in giovane età – è cresciuto.