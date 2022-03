Tiro con l’arco 3D: a Ponte di Legno finali Regionali e Nazionali Indoor

sabato, 19 marzo 2022

Ponte di Legno – Doppio appuntamento sportivo al Palazzetto di Ponte di Legno (Brescia). In questo weekend sono in calendario le finali del campionato regionale Indoor Lombardia di Tiro con l’arco 3D e i Nazionali Indoor di Tiro con l’arco 3D, organizzato da C.S.A.In. Events, in collaborazione con il Comitato Provinciale Csain Cremona, con il patrocinio del Comune di Ponte di Legno.

Le due manifestazioni si articoleranno in gare su due giorni, come da regolamento gare Indoor 3D Csain con bersagli ad una distanza massima di 40 metri. Sono 90 gli arcieri in gara nelle due competizioni.

Il programma: oggi – sabato 19 marzo – dalle 8 alle 10.30 – accreditamento e controllo attrezzature e alle 11 inizio tiri; domani – domenica 20 marzo – ore 8 – inizio tiri – primo turno; ore 15.30 cerimonia di premiazione.

Nel rispetto delle norme anti Covid, è consentito l’ingresso gratuito con green pass al pubblico per assistere alle gare a cui partecipano atleti di importanza nazionale.