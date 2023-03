Premiazioni dei Campionati Italiani Children a Ponte di Legno

venerdì, 24 marzo 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Ultimo atto dei Campionati Italiani Children a Ponte di Legno (Brescia), organizzati dallo Sci Club Pontedilegno. Annullato il gigante Ragazzi, cerimonia di premiazione dello Slalom Ragazzi, Combinata Ragazzi e Comitati regionali (nelle foto © Ones Media House).

Oggi in programma c’era il Gigante Ragazzi, ma a causa del manto nevoso non sicuro e delle alte temperature, la giuria ha deciso di non far correre i ragazzi per ragioni di sicurezza.

Il presidente dello Sci Club Pontedilegno Bruno Faustinelli si dichiara soddisfatto dell’organizzazione e della riuscita della manifestazione. “Sono stati campionati buoni con piste belle, ringrazio i comitati per la collaborazione e grazie agli atleti per l’impegno”.

Durante la cerimonia di premiazione Faustinelli ha poi dato la parola a Francesco Bettoni, Vice Presidente Fisi ed ex Presidente Fisi Brescia ringraziandolo per aver aiutato a portare i campionati Italiani Children a Pontedilegno.

“Mi fa molto piacere – spiega Bettoni – che Pontedilegno sia riuscito ad organizzare questa manifestazione. So che le condizioni erano difficili per le alte temperature ma che le gare si sono disputate in condizioni perfette. Oggi (ndr) non c’erano le condizioni di sicurezza e la decisione è stata condivisa con tutti i comitati”.

Il presidente del Comitato Fisi alpi Centrali Franco Zecchini ha ringraziato gli organizzatori ma anche gli atleti, gli allenatori e i genitori che sostengono gli atleti, con il monito agli atleti che prima di tutto ci si comporti bene, e che vadano bene anche a scuola.

Oggi pomeriggio si sono svolte le premiazioni

Slalom

Ragazzi maschile

1. Andrera Chelleris e Gaetano Cantalupo della Società

3. Leonardo D’Incà

Ragazzi femminile

1. Benedetta Ranieri

2. Alenah Taschler

3. Carlotta Pedrolini,

Combinata

Ragazzi Maschile

1.D’Incà Leonardo

2.Chelleris Andrea

3. Cantalupo Gaetano

Ragazzi Femminile

1. Taschler Alena

2 Ranieri Benedetta

3. Pedrolini Carlotta

Nella prestigiosa classifica per Comitati, vince l‘Alto Adige con 1934 punti davanti alle Alpi Occidentali con 1831 punti e Alpi Centrali terze a 1576 punti.

Comitati

1.Alto adige

2. Alpi Occidentali

3.Alpi Centrali

Il presidente Oliviero Valzelli si congratula con gli Atleti di Fisi Brescia per le prestigiose medaglie, ben 4 e si congratula con l’Organizzazione dello Sci club Pontedilegno per l’organizzazione di questi giorni nel territorio bresciano.

Ricordiamo le medaglie bresciane:

Combinata Ragazze Bronzo di Carlotta Pedrolini – Skiing

Slalom Ragazze Bronzo di Carlotta Pedrolini – Skiing

SuperG Ragazze Bronzo di Carlotta Pedrolini – Skiing

Speciale Allievi Bronzo Giovanni Triboldi – Brixia