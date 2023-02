Pallavolo, US Bormiese alle fasi finali dei campionati

martedì, 28 febbraio 2023

Bormio – È iniziato il campionato provinciale Fipav di under 12 misto con un doppio appuntamento in Alta Valle: sotto la regia dell’US Bormiese, infatti, la palestra “Peppino Pedranzini” e quella delle scuole medie hanno ospitato le partite dei gironi A e B, con le società Pallavolo Altavalle, US Bormiese, Gsd Chiuro e CSI Tirano a scontrarsi sotto rete.

Maschi e femmine insieme sul campo, appartenenti alle classi 2011 e 2012, per un campionato che durerà sino al 23 aprile, in attesa delle finali la cui data è ancora da fissare. La maggior parte di questi mini-atleti li ritroveremo poi ai minivolley di primavera in quelle che sono vere e proprie feste dello sport: giornate intere di gioco e di amicizia.

Questi i risultati

GIRONE A

US Bormiese Allianz Assicurazioni – Pallavolo Altavalle 0-3 (5/25, 6/25, 14/25)

US Bormiese Carrozzeria Sosio Ilario – Ristorante San Carlo GSD Chiuro 0-3 (12/25, 9/25, 9/25)

Pallavolo Altavalle – US Bormiese Carrozzeria Sosio Ilario 3-0 (25/5, 25/4, 25/14)

Ristorante San Carlo GSD Chiuro – US Bormiese Allianz Assicurazioni 3-0 (25/12, 25/6, 25/14)

GIRONE B

US Bormiese Avis Bormio – GS Csi Tirano A 3-0 (25/8, 25/19, 25/11

GS Csi Tirano B – US Bormiese Avis Bormio 0-3 (18/25, 8/25, 16/25)

GS Csi Tirano A – GS Csi Tirano B 1-2 (22/25, 16/25, 25/17)

Sui campi di Sondrio, Berbenno, Piuro e Dongo si sono giocate le altre partite (tutti i risultati sulla pagina https://www.fipavonline.it/main/tutti_i_campionati/04019)

La giornata domenicale a Bormio ha proposto anche ulteriori gare delle categorie superiori, entrambe conclusesi positivamente: l’under 14 EV si è imposta nella mattinata sul Volley 2 laghi Avis Valsolda V36 con un perentorio 3-0 (25/17, 25/14, 25/14), mentre l’under 18 MamaFranca ha scontato solo un set alla Pallavolo Altolario e ha chiuso la partita con 3-1 (27/29, 25/16, 25/23, 25/10). Per entrambe queste formazioni si profila nell’immediato la partecipazione alle finali territoriali.

Infatti, l’under 14 EV di coach Roberto Spechenhauser, Matteo Schena, Graziano Illini e Stefano Compagnoni ha concluso la fase qualificatoria a punteggio pieno, cedendo solo pochissimi set alle avversarie e candidandosi tra le favorite al titolo; la formazione bormina si è sin da subito distinta per chiarezza di gioco, ordine e regolarità e anche nelle fasi più critiche ha saputo reagire in modo ottimale, come nel delicato big-match contro il Delebio Riwega, diretta pretendente al vertice della classifica e oggi staccata di 10 punti dalla vetta. I prossimi impegni la vedranno opposta alla Sete Srl Nuova Sondrio Sportiva Volley nelle due gare che determineranno il passaggio alle semifinali. Alla stessa fase finale del campionato Under 14 parteciperà anche un’altra formazione US Bormiese, targata Ottica Occhi 1907 e qualificatasi terza nel girone eliminatorio, mentre per la giovane under 14 della Carrozzeria 2000 (classe 2010) dei coach Mattia Castellazzi, Ivan Brancazi e Olga Pedranzini tanta esperienza per un campionato si conclude con le finaline 9°-13° posto.

Infine, per l’under 18 MamaFranca dei coach Dante Pisi Guasconi, Panfilo Leombruno e Anna Guasconi il girone unico ha riservato momenti altalenanti, con vittore piene e scivoloni talora un po’ inaspettati. Ad ogni modo, le ultime tornate di gara non dovrebbero inficiare la qualificazione alla final four, sebbene il quoziente punti resterà determinante per capire contro quale avversaria ci sarà da scontrarsi (il regolamento prevede l’abbinamento 1^-4^ e 2^-3^).