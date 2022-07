Moto d’Acqua, spettacolo del campione Michele Cadei

sabato, 2 luglio 2022

Casazza – Straordinario successo a Treviglio (Bergamo) targato Moto d’Acqua Italia e Michele Cadei. Una giornata meravigliosa, di sport, spettacolo e divertimento al Laghetto Treviza per il Trofeo CONI, dedicato ai bambini dai 12 ai 14 anni, e al Trofeo Next Generation Bowerboat, per i ragazzi dai 15 ai 18 anni. La doppia competizione ha decreteto quali sportivi parteciperanno alle fasi Nazionali, per una fantastica sfida interregionale, tra più discipline. I vincitori di ciascun trofeo, infatti, voleranno a settembre in Toscana come campioni regionali per l’ultimo definitivo atto che decreterà i Campioni assoluti italiani. Le quattro manche complessive, due per categoria, realizzate in modo impeccabile grazie alla collaborazione del CONI e della Federazione Italiana Motonautica, sono state arricchite e intervallate da numerose esibizioni di sport, organizzate dal sette volte Campione italiano Michele Cadei e da tutto il suo team di Moto d’Acqua Italia, unico punto di riferimento sul territorio lombardo e tra i più importanti di tutta la nazione: la scuola federale di Treviglio, oltre ad essere squadra corse di pregio mondiale, è da sempre vicina ai giovani e ai ragazzi diversamente abili, nel nome della condivisione e della solidarietà, rendendo la disciplina della moto d’acqua sempre più accessibile, per la gioia di tutti.

Il trofeo CONI è stato conquistato dalla talentuosissima Nicole Cadei: una ragazza che con passione e dedizione sta seguendo le orme del papà, continuando a crescere e migliorarsi; sul podio, Manella Gabriel e Turra Primo, davanti a Bernardi Pietro e Lazzaroni Francesco, quarto e quinto. Nella categoria Next Generation Bowerboat, invece, ha trionfato Fiore Giovanni, davanti a Tombini Filippo e Boninelli Cadei Marco, per una clamorosa tripletta targata Moto d’Acqua Italia, davanti a Verri Simone e Ghilardini Francesco. Il programma è stato arricchito da numerose esibizioni e performance, come l’Enjoyski Challenge – una gara a coppia formata da un ragazzo diversamente abile e un copilota, che certificano ancora una volta il grande impegno di Moto d’Acqua Italia rivolto ai giovani diversamente abili – oltre alle spettacolari esibizioni di hidrofly e alla straordinaria sessione dei SICS – Squadra Italiana Cani Salvataggio. L’intera giornata è stata patrocinata da Regione Lombardia, da Federazione Italiana Motonautica, Città di Treviglio, Comune di Bergamo, UNICEF, Associazione Nazionale Polizia di Stato e CONI. La presenza della giuria e dei cronometristi italiana ha ancor più innalzato il livello dell’evento, per competenza e professionalità. Un evento che ha rappresentato un patrimonio per l’intera comunità sportiva bergamasca.

Biografia in breve – Michele Cadei, 48 anni di Casazza (Bergamo) ma residente da anni a Cenate Sotto (Bergamo), è pluricampione italiano e internazionale di moto d’acqua. Nel suo palmarès figurano sette titoli italiani e un titolo internazionale. Per tre volte è stato vicecampione mondiale e per altre tre volte vicecampione d’Europa. Il CONI lo ha premiato con 7 medaglie di bronzo al valore atletico. Nello storico Raid “Pavia-Venezia”, considerata la Dakar dell’acqua con i suoi oltre 400km di percorso, ha conquistato uno straordinario argento nel 2011 e un fantastico bronzo nel 2021, a 10 anni di distanza. Moto d’Acqua Italia, squadra corse e scuola federale di Treviglio, è una realtà straordinaria consolidata nel tempo: l’unica scuola federale in Lombardia, nata grazie a tanta passione e alla voglia di mettere la moto d’acqua a portata di tutti.

I primi a dare l’opportunità ai bambini e alle persone diversamente abili di avvicinarsi a questo meraviglioso sport, mantenendo sempre la sicurezza al primo posto, con l’obiettivo di rendere questa disciplina più semplice e accessibile, cercando di donare piccoli grandi momenti di felicità, condivisione e divertimento.