Moto d’Acqua: Michele Cadei e il team Italia conquistano il titolo internazionale

mercoledì, 28 settembre 2022

Casazza (Bergamo) – M28A Zadar si è concretizzata un’impresa epocale per il fuoriclasse bergamasco Michele Cadei e per l’intero team di Moto d’Acqua Italia. Con il secondo posto di tappa, raggiunto dopo un grandioso weekend, il 7 volte Campione italiano ha conquistato il Titolo internazionale nella categoria F1 Endurance Open, ennesima perla di una carriera leggendaria.

Michele Cadei ha sfiorato una sbalorditiva doppietta, non agguantando per pochissimo la vittoria finale anche nella Runabout GP4: in testa alla classifica generale sino al termine della prima manche, Cadei si è visto sfumare il doppio trionfo all’ultima gara della domenica, concludendo comunque il campionato in seconda posizione.

La conquista dell’Internacional Race IUM Alpe-Adria rappresenta il secondo titolo internazionale in carriera per il corridore orobico: un’autentica ciliegina di una torta superlativa.

Il successo di Moto d’Acqua Italia, però, non si ferma ai risultati di Michele: il giovanissimo Fiore Giovanni, dopo gli ottimi piazzamenti del weekend, ha concluso il proprio campionato internazionale nella categoria GP4 Junior in terza piazza assoluta; un risultato eccezionale su cui costruire una grande carriera di futuri successi e soddisfazioni.

Come se non bastasse, la figlia d’arte Nicole Cadei, talentuosissima stella nascente della moto d’acqua italiana, esordiente al Campionato internazionale, ha portato a termine un weekend capolavoro. Nicole ha partecipato alle gare di GP4 Junior, vincendo la prima manche del sabato e piazzandosi quarta la domenica, terminando al secondo posto il weekend, a un solo punto dalla prima in classifica. La vera impresa della stellina azzurra, però, è stata compiuta nella categoria GP4 Lady: da esordiente assoluta, tra le adulte, ha conquistato due secondi posti in entrambe le gare del weekend; un doppio argento clamoroso, da quattordicenne, attorniata da Campionesse consolidate di ogni età.

Un esito complessivo sbalorditivo, dunque, per la squadra bergamasca, in un weekend caratterizzato dal meteo instabile e da qualche rovescio.

Michele Cadei, 48 anni di Casazza (Bergamo) ma residente da anni a Cenate Sotto (Bergamo), è pluricampione italiano e internazionale di moto d’acqua. Nel suo palmarès figurano sette titoli italiani e un titolo internazionale. Per tre volte è stato vicecampione mondiale e per altre tre volte vicecampione d’Europa. Il CONI lo ha premiato con 7 medaglie di bronzo al valore atletico. Nello storico Raid “Pavia-Venezia”, considerata la Dakar dell’acqua con i suoi oltre 400km di percorso, ha conquistato uno straordinario argento nel 2011 e un fantastico bronzo nel 2021, a 10 anni di distanza.

Moto d’Acqua Italia, squadra corse e scuola federale di Treviglio, è una realtà straordinaria consolidata nel tempo: l’unica scuola federale in Lombardia, nata grazie a tanta passione e alla voglia di mettere la moto d’acqua a portata di tutti.

I primi a dare l’opportunità ai bambini e alle persone diversamente abili di avvicinarsi a questo meraviglioso sport, mantenendo sempre la sicurezza al primo posto, con l’obiettivo di rendere questa disciplina più semplice e accessibile, cercando di donare piccoli grandi momenti di felicità, condivisione e divertimento.