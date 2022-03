Mondiali Sprint: il trentino David Bosa migliore degli azzurri in Norvegia

giovedì, 3 marzo 2022

Trento – Nella giornata inaugurale in Norvegia il 29enne trentino David Bosa è il migliore degli azzurri grazie soprattutto al 9° tempo (1’10″06) nella prima sessione dei 1000. Nona piazza per lui a metà della competizione Sprint con Nenzi 11° e Rosanelli 16°.

Comincia con il piede giusto per l’Italia la quattro giorni dei Mondiali Sprint e Allround di Hamar. In Norvegia, nella giornata inaugurale dedicata agli sprinter, buone prove dei 3 azzurri in gara con performance che fanno ben sperare in vista di domani, quando si completerà il quadro delle distanze riservate ai velocisti.

Il migliore degli azzurri, dopo due prove disputate su quattro, è David Bosa. Il 29enne trentino delle Fiamme Oro ha dapprima terminato al 13° posto la prima sessione sui 500 metri con il tempo di 35″35, quindi ha recuperato posizioni sui 1000 con la nona piazza in 1’10″06: riscontri cronometri che valgono il nono posto provvisorio a metà gara, risultato da difendere domani e che significherebbe per Bosa la miglior prestazione in carriera in una rassegna iridata per lui che vanta un 19° posto nel 2017 come miglior piazzamento in un Mondiale Sprint.

A un passo dalla top ten anche Mirko Giacomo Nenzi: il classe ’89 delle Fiamme Gialle ha prima fatto registrare il 10° tempo sui 500 metri in 35″26, quindi ha terminato al 13° posto i 1000 metri con un crono di 1’10″40. Undicesima piazza sin qui nella classifica generale proprio come il miglior piazzamento in carriera, datato 2014.

Sedicesimo invece al momento Jeffrey Rosanelli (Fiamme Gialle), all’esordio in un Mondiale Sprint: per lui bella partenza sui 500 metri con l’11° tempo in 35″27, poi il rallentamento sui 1000 con la 19ª posizione in 1’11″36.

C’è grande attesa per la prova di Francesca Lollobrigia (foto © Martin de Jong).