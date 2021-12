Lavarone, assegnato l’Oscar dell’Orienteering

sabato, 4 dicembre 2021

Lavarone – Assegnato a Lavarone (Trento) l’Oscar dell’Orienteering 2021. Sull’Altipiano Cimbro sono stati celebrati i campioni dello sport dei boschi, le società e i dirigenti che si sono distinti durante l’annata agonistica e per il loro impegno al servizio della FISO.

Ad aprire gli interventi, oggi presso il Centro Congressi, il Presidente FISO, Sergio Anesi che ha ricordato Roberto Sartori (presente la moglie), scomparso nei mesi scorsi che in Alpe Cimbra ha organizzato centinaia di eventi.

“Con la festa di oggi siamo a celebrare i campioni, i tecnici e le società che lavorano ogni giorno sul territorio. Voglio ricordare i brillanti risultati ottenuti quest’anno (Riccardo Scalet 3° in Coppa del Mondo in Cansiglio, Francesco Mariani, Campione del mondo Junior in Turchia, e Iris Pecorari, Campionessa Europea, argento e bronzo, di Mtb-O in Portogallo). Siamo passato attraverso 2 annate difficilissime, ma nel 2021 siamo riusciti a svolgere tutte le nostre attività con oltre 300 appuntamenti organizzati su tutto il territorio nazionale. Ringrazio infine le società che tutti i giorni si impegnano al fianco dei ragazzi ed i consiglieri federali”.

È toccato poi al sindaco Isacco Corradi, con Daniela Vecchiato Direttrice Apt, dare il benvenuto del territorio e sottolineando alcuni concetti. “Accogliamo l’Orienteering con grande piacere e andremo avanti assieme con questa partnership per alcuni anni. Una disciplina che promuove valori importanti e sviluppa un forma mentis all’insegna del rispetto e il saper correre con un obiettivo. Un modo per conoscere nuovi luoghi ed usare la mente. Qui in Alpe Cimbra abbiamo un progetto con le scuole per diventare un punto di riferimento nella disciplina. Disponiamo di tutte le carte in regola per portare avanti queste progettualità, estive e invernali. A questo si aggiunge il fatto che promuoviamo lo sport inclusivo. Abbiamo posto le nostre attenzioni con l’iniziativa Sport for All. Siamo uno dei territori italiani che maggiormente garantiscono l’inclusività”.

E’ intervenuta Paola Mora, presidente Coni Trento: “L’Orienteering è uno sport che ben si presta ad essere praticato in Trentino, facciamo i complimenti ai campioni di questo sport ed alla FISO, unica Federazione Nazionale con sede a Trento”.

Le parole de campioni come Riccardo Scalet: “La mia prima parte dell’anno è stata sfortunata, ma poi ho ottenuto questo podio in coppa del mondo che mi ha ripagato per tanti sacrifici fatti. Il prossimo anno punto a far bene ad Europei e Mondiali”.

Iris Pecorari: “Non mi aspettavo tante medaglie dal 2021 (3 internazionali) e questo mi spinge a continuare ad allenarmi forte anche per il 2022. Pratico anche il triathlon per allenarmi, ma la mtb-o è lo sport del mio cuore”.

Francesco Mariani: “Dopo il titolo mondiale conquistato ci sono più pressioni, ma il mio obiettivo è quello di continuare a divertirmi”.

Sono stati riconosciuti i premi Vladimir Pacl per le società che da 20 anni sono affiliate alla Fiso. Il premio Alois Lantscher, per gli azzurri che si sono distinti durante l’anno, e le lanterne d’oro (25 anni di attività), argento (18 anni) e bronzo (10 anni).

Lo sport dei boschi non va ora in letargo, ma parte con l’attività invernale. Nonostante l’annullamento delle Universiadi gli azzurri saranno impegnati in una serie di gare Nazionali e Internazionali, a partire dalla Svizzera.

Nella giornata di oggi sono stati premiati anche i vincitori della classifica generale di Trail-O categorie Open e Paralimpici.

PREMIAZIONE COPPA ITALIA TRAIL-O

Open Elite

LAMBERTINI MARCELLO

MARTIGNANO DAVIDE

CERA MICHELE

Paralimpici

GALVAN NICOLA

ZANCANARO PIERGIORGIO

PAJARO MARIA BERTILLA

LANTERNA ORO

RAMORINO MARIA CHIARA (PROPOSTA PER MERITI ECCEZIONALI)

ROBERTO SARTORI (PROPOSTA PER MERITI ECCEZIONALI)

GAZZERRO MAURO (Presidente dal 19/01/2013 al 03/12/2016)

FRIGHETTO ANGELO (consigliere dal 19/01/2013 al 03/12/2016)

GIOVANELLI VALTER (consigliere dal 19/01/2013 al 03/12/2016)

GALANO STEFANO (consigliere dal 19/01/2013 al 03/12/2016)

HUELLER FABIO (consigliere dal 19/01/2013 al 03/12/2016)

MANARIN JANOS (consigliere dal 19/01/2013 al 03/12/2016)

PASSANTE SANDRO (consigliere dal 19/01/2013 al 03/12/2016)

SBARAGLIA MARIA NOVELLA (consigliere dal 19/01/2013 al 03/12/2016)

SIMONI GIUSEPPE (consigliere dal 19/01/2013 al 03/12/2016)

LANTERNA ARGENTO

CAPITANI LUIGI

CARBONE GIANLUCA

GIROLDI FRANCESCO

MAURO NARDI

ORLER LINO

MORETTI ROBERTO

GRECO PIERO

DI CECCO VINCENZO

LANTERNA BRONZO

PECORA DAVIDE

CINIERI VINCENZO

MAURO FIZZONI

LANDI GIAN LUCA

MADIA BERNARDO

SPEZZANO PAOLO

FERRARO SALVATORE

GRASSI SIMONE

MICELLI RAFFAELE

GHIRARDI MASSIMO

BETHAZ ALBERTO

DIPLOMI:

CORONA MATTIA 4°POSTO EYOC

ILIAN ANGELI 4° POSTOJWOC

CATERINA DALLERA 4° POSTO JWOC

IRIS AURORA PECORARI 1°-2°-3° POSTO EUROPEI

OSCAR CORSA ORIENTAMENTO

OSCAR – RICCARDO SCALET

OSCAR – CARLOTTA SCALET

OSCAR – SEBASTIAN INDERST

JUNIOR

OSCAR – ILIAN ANGELI

OSCAR – CANOVA NICOL

OSCAR – POLOJAZ GORAN

OSCAR – CATERINA DE NARDIS

OSCAR – FRANCESCO MARIANI/MARCO ANSELMO DI STEFANO

OSCAR – STELLA CIGNINI

MOUNTAIN BIKE ORIENTEERING

OSCAR – LUCA DELLAVALLE

OSCAR – FABIANO BETTEGA

OSCAR – PIERO TURRA

OSCAR – IRIS AURORA PECORARI – TRAVERSI MONTANI MATTEO

SCI ORIENTEERING

STEFANIA CORRADINI

DAVIDE COMAI

RACHELE GAIO

STEFANO MARTINATTI

TARGA VLADIMIR PACL

A.S.D. SPORT ORIENTEERING SULMONA

A.S.S. ORIENTEERING MALIPIERO MARCON

CORIVORIVO ORIENTEERING ASD

A.S.D. ORIENTEERING SCHOOL FRIULI

C.U.S. TORINO

FONDISTI ALTA VAL DI NON

ASD JOY SPORT DI NICOLOSI

FRIULI MTB & ORIENTEERING A.S.D.

IKP

G. S. ORIENTEERING FOLGORE – A.S.D.

ASS. SPORTIVA DILETT. SCOLASTICA ”E. MAJORANA”

TARGA ALOIS LANTSCHNER

Zagonel Giacomo (CO)

Dallavalle Roberto(CO)

Debertolis Mattia (CO)

Zagonel Viola (CO)

Scalet Carlotta (CO)

Taufer Francesca (CO)

Scalet Nicole (CO)

Caglio Anna (CO)

Bettega Fabiano (MtbO)

Maria Bertilla Pajaro (TrailO)

Mauro Nardo (TrailO)

Tenani Alessio (TrailO)

Madella Remo (TrailO)

Corradini Stefania (SkiO)

Corradini Francesco (SkiO)

Comai Davide (SkiO)

Fabio Bortolami

Piergiorgio Zancanaro