Il Campione mondiale Tamirat Tula alla Trento Half Marathon

giovedì, 22 settembre 2022

Trento – Il campione mondiale 2022 di maratona, l’etiope Tamirat Tula, sarà l’uomo da battere nella Trento Half Marathon. Ed è così lecito dire come l’Europa ed il Mondo della corsa si ritroveranno al Trento Running Festival che nel primo fine settimana di ottobre avrà l’onore di proporre prima Yeman Crippa, campione continentale dei 10.000 metri e tra le punte del 75° Giro al Sas di sabato sera e quindi il campione iridato Tola nella sfida sui 21,097Km di domenica mattina. Insomma l’evento di Trento si conferma sempre più appuntamento imperdibile per i grandi campioni. Foto © Nicer Trento.

Il trentunenne etiope ha confermato la propria presenza a Trento dove è già stato protagonista nel Giro al Sas del 2016 quando poche settimane dopo il bronzo olimpico nei 10.000 metri fu sorpreso dalla meteora ugandese Mande. In questi anni Tola ha poi scalato il ranking mondiale della maratona, mettendosi al collo prima l’argento iridato a Londra 2017 e quindi trionfando lo scorso luglio nella prova iridata a Eugene, sulle strade dell’Oregon.

Atleta capace di correre la maratona in 2:03’39 (Amsterdam 2021) e la half marathon in 59’13 (2019), Tola propone sul banco tutte le credenziali per poter inseguire un tempo inferiore all’ora sulle strade trentine, sfruttando al meglio tutte le opportunità concesse dal rinnovato tracciato che nella passata edizione si è dimostrato particolarmente veloce ed in grado di esaltare i migliori specialisti del panorama internazionale. Il primato della Trento Half Marathon è stato fissato in 1:00’15 nell’ottobre 2021 dall’altro etiope Chimdessa Debale Gudeta: quella di Tamirat Tola sarà una gara nella gara.

Ma i grandi nomi della scena internazionale non saranno i soli protagonisti del Trento Running Festival, divenuto anno dopo anno vera e propria festa popolare dei podisti di ogni età e livello. L’evento da sempre guarda alle famiglie come opportunità di sana pratica sportiva e anche alla ricerca di nuovi campioncini per l’atletica italiana. Le strade di Trento saranno così riempite dall’entusiasmo dei runner sin dal primo pomeriggio del sabato, con le prove del Giro al Sas amatoriale proposte sotto l’egida del CSI Trentino, apripista del Giro al Sas Kids che tornerà per concedersi ai bimbi con meno di otto anni, chiamati a correre sui 200 metri di via Belenzani, verso il traguardo della gara internazionale. E domenica, spazio alla Happy Family Run, camminata libera nel centro cittadino a coprire parte del percorso della Trento Half Marathon.

Le stelle e le famiglie illumineranno quindi insieme il week end di Trento, in quella che sarà un’altra edizione da ricordare. Insomma un appuntamento con i grandi Campioni dell’atletica ma anche per chi, appassionati e appassionate, queste ultime sempre più numerose, vuole correre in libertà e sicurezza. Come avviene ormai da mesi con l’iniziativa Passo dopo Passo che settimanalmente permette anche ai neofiti di avvicinarsi all’affascinante mondo del running in compagnia di appassionati.