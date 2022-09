Fraglia Vela Riva, vittoria olandese all’Europeo catamarani M32

lunedì, 5 settembre 2022

Riva del Garda – Una splendida giornata di sole e altre 5 regate con vento medio hanno permesso di concludere al meglio i Campionati Europei M32, 4^ ed ultima tappa del Circuito Europeo di classe, organizzata dalla Fraglia Vela Riva, sul Garda Trentino. Come previsto è stato un finale combattuto soprattutto per il secondo e terzo posto, dato che gli olandesi di Bliksem hanno vinto con un margine di 10 punti. Riscatto dell’italiano Andrea Lacorte su Vitamina Veloce, che dopo la giornata negativa di sabato, è riuscito a risalire la classifica di una posizione, confermandosi al secondo posto finale e aggiudicandosi la classifica generale del Circuito Europeo dopo le quattro tappe disputate nel 2022. Al terzo posto per un solo punto China One Ningbo. Ancora una volta la base logistica offerta dalla Fraglia Vela Riva si è rivelata un’ottima soluzione anche per questo tipo di catamarani e per i loro team, che hanno trovato gli spazi necessari.

Martedì inizierà sempre sul Garda Trentino, con l’organizzazione del Circolo Vela Torbole, il 51° Campionato del Mondo della classe Sunfish, la barca più diffusa al mondo, che nella giornata di lunedì ha disputato la practice race e in serata la cerimonia di apertura sulla terrazza del Circolo Vela Torbole. Al via un’ottantina di equipaggi provenienti da 14 nazioni per lo più America e Sudamerica (Aruba, Bonaire, Cile, Colombia, Curacao, Ecuaduor, Guatemala, Isole Vergini, Olanda, Perù, USA, Venezuela, Portorico) con l’Italia che schiera 12 timonieri.

Classifica M32: http://m32world.com/results/