Curling, l’Italia femminile fa la storia agli Europei in Svezia

mercoledì, 23 novembre 2022

Östersund – L’Italia fa la storia agli Europei in Svezia: semifinale anche per la Nazionale femminile.

A Östersund Constantini e compagne battono sia Svezia che Svizzera nell’ultima giornata di round robin e accedono ai playoff. Per la prima volta il movimento azzurro porta entrambe le sue squadre alla seconda fase della rassegna continentale. L’Italia maschile supera la Spagna, sale a 8 vittorie di fila e domani sfida la Scozia per il primo posto nel girone (nella foto © FISG).

Il quadro è completo: dopo l’Italia maschile, anche quella femminile accede ai playoff negli Europei di curling di scena a Östersund, in Svezia. La formazione tricolore dell’allenatrice Violetta Caldart chiude il girone al secondo posto e domani sfiderà la Svizzera nella prima semifinale della competizione.

Per la prima volta della storia l’Italia porta ai playoff entrambe le sue squadre. Ed è la quinta volta che la Nazionale femminile riesce ad accedere alla seconda fase di una rassegna continentale: nell’ultima occasione, datata 2017, arrivò la medaglia di bronzo in una squadra che già annoverava tra le sue fila Angela Romei e Stefania Constantini nel ruolo di alternate. Oggi la cortinese è skip di un’Italia che, nella giornata decisiva, ha superato prima la Svezia e poi la Svizzera andandosi a prendere, dopo il pass per i Mondiali riservati alle prime sette squadre qualificate, anche la qualificazione tra le migliori quattro squadre del torneo.

In mattinata è arrivato il successo sulle padrone di casa, sconfitte 7-4 grazie a una grandiosa ultima mano da 4 punti e, più in generale, a una feroce reazione di carattere delle azzurre dopo il k.o. di ieri per mano della Norvegia. In serata, poi, la fondamentale vittoria sulla Svizzera.

Spietata la formazione tricolore formata da Stefania Constantini (Fiamme Oro), Angela Romei (Fiamme Oro), Marta Lo Deserto (C.C. Dolomiti) e Giulia Zardini Lacedelli (Curling Club Dolomiti) a capitalizzare tutte le incertezze delle avversarie in un incontro che le nostre hanno iniziato con tre mani rubate in serie e un parziale di 5-0. I due punti svizzeri nel quarto, con la mano rubata all’Italia nel quinto, ha mandato le squadre a riposo sul 5-3. Da lì due punti nel sesto e altre due mani rubate tra settimo e ottavo end con risultato finale di 9-3 a favore dell’Italia.