Corsa montagna: Fabrizio Boldrini e Stefania Cotti Cottini la 3 Campanili Special

martedì, 4 ottobre 2022

Artogne – Fabrizio Boldrini e Stefania Cotti Cottini dominano l’edizione 2022 della 3 Campanili Special, organizzata dall’Aido di Artogne (Brescia), valida come penultima gara della Valle dei Segni Mountain Cup. Grande entusiasmo e partecipazione da parte degli atleti e al termine sono stati i primi tre atleti maschili e femminili di ogni categoria (la partenza nella foto © Grandangolo Vallecamonica).

In campo maschile si è imposto Fabrizio Boldini (Angolo Mountain Running) che è giunto al traguardo in 45′ 47”, secondo Ermete Forloni (U.S. Malonno), 47’47”, terzo Alessandro Gelmi (U.S. Malonno) in 48’6”.

In campo femminile trionfo di Stefania Cotti Cottini (Gp Pellegrinelli) 59′ 6”, seconda Umberta Magno (U.S. Malonno) 1h 1’25”, terza Giovanna Cavalli (Atletica Paratico), 1h 3′ 29”. L’ultima tappa del circuito sarà la Erbanno Vertical, in programma domenica 16 ottobre.