Ciclismo: il bresciano Colbrelli trionfa alla Parigi-Roubaix

domenica, 3 ottobre 2021

Desenzano del Garda – Annata d’oro per il ciclista bresciano Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious) che, dopo aver ha vinto il titolo tricolore e quello europeo, ha trionfato alla Parigi-Roubaix, classica in linea di 258 km, dei quali 55 sul pavé. Il campione bresciano ha battuto in uno sprint a tre il belga Florian Vermeersch (Lotto Soudal) e l’olandese Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix). L’edizione 118 della Parigi-Roubaix parla dopo 22 anni italiano. Euforico il commento all’arrivo di Colbrelli: “Il 2021 è il mio anno”.

Sonny Colbrelli (nella foto credit Tornanti cc quando ha vinto il titolo europeo) nell’albo d’oro della mitica corsa del WorldTour al belga Philippe Gilbert, vincitore dell’edizione 2019, perché nel 2020 la gara non si è disputata per la pandemia di Covid-19. E’ il 14esimo successo italiano alla Roubaix, l’ultimo azzurro era stato Andrea Tafi (1999)

Il campione bresciano ha tenuto testa al belga Florian Vermeersch (Lotto Soudal) e all’olandese Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix) e li ha battuti in volata. Quarto posto per il trentino Gianni Moscon, protagonista di una lunghissima fuga, tradito da una foratura e da una caduta.