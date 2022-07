Ciclismo, Campionati Italiani Esordienti e Allievi: due giorni di gare a Darfo Boario

domenica, 3 luglio 2022

Darfo Boario Terme – Si avvicinano i Campionati Italiani di ciclismo per Esordienti e Allievi maschile e femminile di Darfo Boario Terme (Brescia) e si scalda l’atmosfera per un evento che catalizzerà l’intera attenzione del mondo ciclistico italiano.

Nella splendida cornice dell’hotel Aprica l’AS Boario presieduta da Ezio Maffi (nella foto) ha reso noti gli ultimi dettagli della manifestazione che andrà in scena il 9 e il 10 luglio con importanti eventi a corollario programmati per venerdì 8 luglio, ovvero l’esibizione della nazionale italiana di skiroll (ore 17.30) che avverrà sotto gli occhi di un super ospite come Beppe Saronni. La leggenda del ciclismo italiano sarà disponibile per il grande pubblico prima della cena di gala che si terrà alle terme di Boario per celebrare il quarantennale della vittoria ai Mondiali di Goodwood dell’82.

Tanti gli ospiti intervenuti nella mattinata di presentazione: oltre al già citato Ezio Maffi, erano presenti alla presentazione anche il neo sindaco di Darfo Boario Terme Dario Colossi, Cristian Farisè in rappresentanza

della Comunità Montana di Valle Camonica, il vice sindaco e assessore allo Sport di Piancogno Orietta Zeziola e il presidente del Comitato FCI Brescia Gianni Pozzani.

“Senza una squadra sarebbe impossibile fare un evento come questo – ha spiegato Ezio Maffi – ringrazio tutti quelli che stanno lavorando ai Campionati italiani: le istituzioni, gli sponsor, tutte le associazioni di volontariato e delle forze dell’ordine, e ogni singola persona di Darfo Boario Terme che si è offerta per darmi una mano. Un Grazie speciale va al mio gruppo più stretto, a Paolo Richini che ha disegnato con sapienza i percorsi, a Barbara Gasparini che mi è vicina per la gestione burocratica dell’evento e Giampietro Bettoni che gestisce la logistica. Loro mi sono vicini sin da quando dieci anni fa decidemmo di fare qualcosa di bello e importante in memoria di mio papà che era appena scomparso, e non smetterò mai di ringraziarli per questo”.

“Sono un appassionato sia di ciclismo, sia di skiroll – racconta il neo sindaco Calossi – sono appena arrivato e faccio i complimenti per questo evento. Per Darfo Boario Terme abbiamo progetti sportivi molto importanti e secondo noi lo sport è propedeutico allo sviluppo turistico del territorio”.

Parole di vicinanza importanti sono state espresse anche dalla comunità montana: “Ci siamo stati, ci siamo e ci saremo per eventi come questo” ha sintetizzato Farisè, mentre il vice sindaco di Piancogno Zeziola si è soffermata sull’importanza del ciclismo come stile di vita e di comportamento.

Elogi importanti anche da parte di Gianni Pozzani, FCI Brescia: “Credo che non rivedremo mai più nella storia un’organizzazione e un territorio capaci di portare per dieci anni consecutivi un evento di tale portata sul proprio suolo. Come FCI Brescia siamo orgogliosi e felici di essere al fianco di personalità così capaci e appassionate come Ezio Maffi”.

IL PROGRAMMA

Venerdì 8 Luglio 2022

DONNE

ore 16.00/18.15 Punzonatura e verifica licenza (Sala Liberty – Terme di Boario)

ore 17.30 Gara di Skiroll

ore 18.30 Riunione tecnica (Sala Liberty – Terme di Boario)

ore 20.00 Cena di gala su invito con celebrazione 40 anni del Mondiale di Saronni (Terme di Boario)

Sabato 9 Luglio 2022

ESORDIENTI DONNE 1° ANNO

ore 7.45 Ritrovo (Piazzale Einaudi)

ore 8.00 Apertura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 8.45 Chiusura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 8.50 Incolonnamento e trasferimento zona partenza

ore 9.00 Partenza (Corso Italia)

ore 10.07 Arrivo previsto

A seguire Cerimonia protocollare – premiazioni primi 10 classificate (Corso Italia)

ESORDIENTI DONNE 2° ANNO

ore 10.15 Ritrovo (Piazzale Einaudi)

ore 10.30 Apertura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 11.15 Chiusura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 11.20 Incolonnamento e trasferimento zona partenza

ore 11.30 Partenza (Corso Italia)

ore 13.00 Arrivo previsto

A seguire Cerimonia protocollare – premiazioni primi 10 classificate (Corso Italia)

ALLIEVE DONNE

ore 13.15 Ritrovo (Piazzale Einaudi)

ore 13.30 Apertura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 14.15 Chiusura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 14.20 Incolonnamento e trasferimento zona partenza

ore 14.30 Partenza (Corso Italia)

ore 17.00 Arrivo previsto

A seguire Cerimonia protocollare – premiazioni primi 10 classificate (Corso Italia)

MASCHI

ore 15.30/17.45 Punzonatura e verifica licenza (Sala Liberty – Terme di Boario)

ore 18.15 Sfilata Comitati Regionali (Piazzale Einaudi – Terme di Boario, Grande Vela)

ore 20.00 Riunione tecnica (Sala Liberty – Terme di Boario)

Domenica 10 Luglio 2022

ESORDIENTI MASCHI 1° ANNO

ore 7.45 Ritrovo (Piazzale Einaudi)

ore 8.00 Apertura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 8.45 Chiusura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 8.50 Incolonnamento e trasferimento zona partenza

ore 9.00 Partenza (Corso Italia)

ore 10.07 Arrivo previsto

A seguire Cerimonia protocollare – premiazioni primi 10 classificati (Corso Italia)

ESORDIENTI MASCHI 2° ANNO

ore 10.15 Ritrovo (Piazzale Einaudi)

ore 10.30 Apertura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 11.15 Chiusura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 11.20 Incolonnamento e trasferimento zona partenza

ore 11.30 Partenza (Corso Italia)

ore 13.00 Arrivo previsto

A seguire Cerimonia protocollare – premiazioni primi 10 classificati (Corso Italia)

ALLIEVI MASCHI

ore 13.15 Ritrovo (Piazzale Einaudi)

ore 13.30 Apertura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 14.15 Chiusura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 14.20 Incolonnamento e trasferimento zona partenza

ore 14.30 Partenza (Corso Italia)

ore 17.00 Arrivo previsto

A seguire Cerimonia protocollare – premiazioni primi 10 classificati (Corso Italia).