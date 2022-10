Camuna kickboxing Academy, successi e podi a Casazza

martedì, 25 ottobre 2022

Casazza – I fighter della Camuna kickboxing Academy domenica hanno partecipato alla prima tappa interregionale del Lombardia Circuit Fight che ha visto in gara più di 400 atleti, atleti pronti a difendere i propri colori come i fucsia, nero bianchi portacolori camuni che sono saliti sui tatami di Casazza, dimostrando, ancora una volta, la loro preparazione atletica e la loro determinazione.

I risultati:

Francesco Pelamatti: bronzo nel LC;

Marco Panteghini: argento nel LC e nel PF; oro nel KL;

Giorgia Odelli: oro LC; oro KL; argento nel PF;

Andrea Lollio: argento nel PF e nel LC;

Tarek Zalak: oro LC; argento KL;

Luca Zani: argento LC

Le pagine buie dello sport legate alla pandemia sembrano essere lontane e i numeri dei combattenti negli eventi pubblici aumentano, confermando che lo sport è rinato e la voglia di stare insieme e misurarsi è sempre più evidente. Ciò si respira anche nel team della Camuna Kickboxing Academy del coach Adriana Tricoci che ha sempre sperato e creduto tenacemente in un ritorno nei palazzetti per gareggiare, ma soprattutto per confrontarsi e crescere con quei valori positivi che solo lo sport insegna. Prossimo evento la seconda tappa del circuito lombardo il 18 dicembre a Cremona.