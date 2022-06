Campionati Italiani di Cross Country Eliminator a La Thuile: titoli a Tormena e Agostinacchio. I risultati

domenica, 26 giugno 2022

La Thuile – Tricolori XCE a La Thuile: titoli a Tormena e Agostinacchio. Dominio degli atleti di casa nei Campionati Italiani di Cross Country Eliminator, piatto forte della conclusione della tre giorni dedicata al fuoristrada in Val d’Aosta.

Il programma di La Thuile MTB Race ha vissuto una conclusione all’insegna delle emozioni nella giornata odierna, dedicata alle prove di Cross Country per le categorie Esordienti e Allievi, e ai Campionati Italiani di Cross Country Eliminator. Nella foto @Mario Pierguidi, Gaia Tormena festeggia la conquista del titolo tricolore in casa.

Sono stati gli atleti di casa, Filippo Agostinacchio (Trinx Factory Team) e la Campionessa del Mondo di specialità Gaia Tormena (G.S. Lupi Valle d’Aosta), ad aggiudicarsi i due titoli nazionali in palio a La Thuile. Nella Big Final al maschile, Agostinacchio si è lasciato alle spalle Cristian Bernardi (Team Sogno Veneto) ed Emanuele Vega Bocchio (ASD Rock Bike Team). Fra le donne, Gaia Tormena, Campionessa del Mondo di categoria, non ha tradito le aspettative lasciandosi alle spalle Marta Zanga (KTM Protek) e Julia Maria Graf (Junior Team Südtirol) al termine di una finale dominata dal primo all’ultimo metro.

Le gare di cross country per le categorie giovanili hanno invece tenuto banco nella mattinata sull’esigente circuito che il giorno prima aveva messo in scena le spettacolari gare di Internazionali d’Italia Series. Affermazioni nelle categorie Allievi per Elia Rial (Uomini 1° Anno), Tommaso Bosio (Uomini 2° Anno), Elisa Ferri (Donne 1° Anno) ed Elisa Lanfranchi (Donne 2° Anno). Le gare Esordienti sono andate invece a Giacomo Vaudano (Uomini 1° Anno), Emanuele Savio (Uomini 2° Anno), Maria Chiara Simonelli (Donne 1° Anno) ed Elisa Giangrasso (Donne 2° Anno).

Con il Campionato Italiano di Cross Country Eliminator, a La Thuile si è conclusa una tre giorni di competizioni ad alto tasso tecnico che hanno esaltato, ancora una volta, le stelle della MTB mondiale. “Sono molto soddisfatto del risultato di questo weekend – ha detto il responsabile del comitato organizzatore Enrico Martello. – Per La Thuile si tratta di una conferma a livelli di eccellenza nella prima edizione caratterizzata dalla conquista della categoria UCI HC. Ogni anno cerchiamo di proporre delle novità e anche stavolta abbiamo colto nel segno con l’introduzione di una divertente sezione di pump track. Un ringraziamento allo staff di Funivie Piccolo San Bernardo, al Comune di La Thuile, al mio staff e a CM Outdoor Events, che da tre edizioni ha scelto La Thuile per il gran finale di Internazionali d’Italia Series”.