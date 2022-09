Campionati Italiani Biathlon, bis di Vittozzi e Zeni in Val Martello: vincitori e classifiche

domenica, 11 settembre 2022

Val Martello – “Guten Morgen Martell”, lo speaker dei Campionati Italiani estivi di Biathlon ha aperto così questa mattina l’ultima giornata della rassegna tricolore in Alto Adige. Oggi in Val Martello è andata in scena la prova Short Individual per le categorie Senior, Junior, Giovani ed Aspiranti. Doppietta per la carabiniera Lisa Vittozzi e lo Junior Elia Zeni, entrambi vincitori della Sprint di ieri. Festeggia finalmente la leggenda del biathlon altoatesino Lukas Hofer, mentre tra le Junior si impone Gaia Brunetto (CS Esercito). Tra i giovani il titolo è andato a Nicola Giordano (FFGG) e ad Astrid Plosch (CS Esercito), successo infine per Andreas Braunhofer e Matilde Giordano tra gli Aspiranti. Foto @Newspower.

Può andare in ferie in Grecia felice e soddisfatta la carabiniera sappadina Lisa Vittozzi. Dopo aver conquistato il titolo nella Sprint di ieri, oggi ha bissato il successo nella Short Individual, concludendo una gara praticamente perfetta. Ha tirato fuori una grinta pazzesca, spingendo al massimo verso l’arrivo dopo aver commesso un errore in ogni serie. Serie pulita, invece, per l’altoatesina Linda Zingerle, staccata di ben oltre 2’ nel fondo, segno dunque che la campionessa Vittozzi oggi ha praticamente volato. A completare il podio la carabiniera Eleonora Fauner, con un solo errore al terzo poligono. Assente oggi la ‘regina’ Dorothea Wierer, mentre ha raggiunto il gruppetto delle Senior Baiba Bendika, biathleta lettone campionessa europea Sprint che si sta allenando ora sul Passo dello Stelvio, giunta poi sesta oggi.

È iniziata male la gara per il trentino Tommaso Giacomel: appena partito succede il disastro e rompe un bastoncino, che viene recuperato subito dopo dall’allenatore a bordo pista. Non riesce a trovare il giusto feeling al poligono e il campione italiano Sprint di ieri è costretto ad inchinarsi davanti al velocissimo Lukas Hofer e all’altoatesino Patrick Braunhofer. Gli skiroll di Hofer viaggiavano forte oggi, anche se al tiro ha commesso qualche errore di troppo al primo e al quarto poligono (2 e 3 errori rispettivamente). Stessi errori di ieri su 4 serie al poligono per il carabiniere Braunhofer, staccato alla fine di 28”. Giornata no per Giacomel, ma è riuscito comunque a portarsi a casa il bronzo.

Nella gara Junior, sulla lunghezza di 15 km, Elia Zeni (FFGG) è quasi impeccabile al poligono, commettendo un solo errore. Podio ‘fotocopia’ di ieri, con Marco Barale e Thomas Daziano sul secondo e terzo gradino.

Gara femminile Junior dominata invece da Gaia Brunetto (CS Esercito), con solo due errori al poligono, la quale ha messo poi il turbo facendo il vuoto sulla compagna di squadra Sara Scattolo, staccata di 6” e con una prestazione poco brillante al poligono. Bronzo per la carabiniera Birgit Schoelzhorn.

Le FFGG si sono prese l’oro e l’argento rispettivamente con Nicola Giordano e Davide Compagnoni tra i Giovani, mentre ha completato il podio Alex Perissutti (SS Fornese). Oro per Astrid Plosch, unica atleta in gara a commettere un solo errore al poligono, seguita da Nora Obojes e dalla trentina Fabiana Carpella.

Programma inverso, rispetto alla competizione Sprint di ieri, ad inaugurare la pista di skiroll del Centro del Biathlon “Grogg” stamattina è stata la categoria Aspiranti. Ad aggiudicarsi il titolo italiano è stato l’altoatesino Andreas Braunhofer (Asv Ridnau), bravo ad imporsi sul conterraneo Julian Huber (Asv Antholzertal), vincitore ieri della Sprint. Tra le donne Matilde Giordano, nonostante i quattro errori al poligono nella prima serie, si è aggiudicata il titolo nazionale battendo Fabiola Miraglio Mellano e Diletta Broll.

Cala il sipario dunque in Val Martello, ma il Centro del Biathlon “Grogg” tornerà ad animarsi presto con l’appuntamento internazionale di IBU Junior Cup dall’8 all’11 dicembre.

CLASSIFICHE

Seniores-Maschile

1 Hofer Lukas Cs Carabinieri 42’31.5; 2 Braunhofer Patrick Cs Carabinieri 42’59.1; 3 Giacomel Tommaso Gs Fiamme Gialle 43’00.2; 4 Cappellari Daniele Gs Fiamme Oro 43’22.4; 5 Christille Cedric Gs Fiamme Gialle 43’53.8

Seniores-Femminile

1 Vittozzi Lisa Cs Carabinieri 36’42.4; 2 Zingerle Linda Gs Fiamme Gialle 37’18.0; 3 Fauner Eleonora Cs Carabinieri 38’02.3; 4 Passler Rebecca Cs Carabinieri 39’06.2; 5 Carrara Michela Cs Esercito 39’19.3

Juniores-Maschile

1 Zeni Elia Gs Fiamme Gialle 41’52.2; 2 Barale Marco Gs Fiamme Oro 42’04.8; 3 Daziano Thomas Gs Fiamme Oro 43’17.5; 4 Betemps Nicolo’ Gs Fiamme Oro 44’03.7; 5 Piller Cottrer Fabio Cs Carabinieri 1 44’53.1

Juniores-Femminile

1 Brunetto Gaia Cs Esercito 40’48.5; 2 Scattolo Sara Cs Esercito 41’54.1; 3 Schoelzhorn Birgit Cs Carabinieri 43’38.2; 4 Trabucchi Martina Cs Esercito 44’22.1; 5 Brunello Gaia Ski Club Groeden 44’24.6

Giovani-Maschile

1 Giordano Nicola Gs Fiamme Gialle 30’52.5; 2 Compagnoni Davide Gs Fiamme Gialle 30’53.0; 3 Perissutti Alex Ss Fornese 31’28.7; 4 Cola Davide Alta Valtellina 32’05.7; 5 Bettega Samuele Us Primiero Asd 32’23.8

Giovani-Femminile

1 Plosch Astrid Cs Esercito 28’20.5; 2 Obojes Nora Asv Antholzertal 28’56.0; 3 Carpella Fabiana Gs Fiamme Oro 29’13.8; 4 Brocchiero Francesca Entraque Alpi M 29’20.3; 5 Zardini Sophia Asv Antholzertal 29’20.7

Aspiranti-Maschile

1 Braunhofer Andreas Asv Ridnaun 33’44.3; 2 Huber Julian Asv Antholzertal 34’09.9; 3 Pertile Antonio Sc Gallio 34’25.8; 4 Massimino Filippo Entraque Alpi M 34’33.8; 5 Deval Michel Amis De Verrayes 34’49.9

Aspiranti-Femminile

1 Giordano Matilde Entraque Alpi M 30’50.7; 2 Miraglio Mellano Fabiola Entraque Alpi M 30’59.6; 3 Broll Diletta Ski Club Groeden 31’01.6; 4 Quaranta Carola Entraque Alpi M 31’36.6; 5 Hutter Eva Asv Martell 31’55.5