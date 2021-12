Serie D: pareggiano 1-1 Breno e Sona

domenica, 12 dicembre 2021

Breno – I granata pareggiano al “Tassara” contro il Sona nella sedicesima giornata del campionato di serie D. Dopo un primo tempo avaro di occasioni, la ripresa ha visto azioni e capovolgimenti di fronte e occasioni per entrambe le formazioni. Al vantaggio di Mauri del Breno, risponde nel secondo tempo Girma e il punteggio finale è di 1-1 tra Breno e Sona.

IL TABELLINO

BRENO-SONA 1-1 Reti: 16’ Mauri (B), 6’ st Girma (S).

BRENO (4-4-2): Tota, Ndiour, Boldini, Tagliani (c), Mauri, Melchiori (43’ st Mondini), Triglia (37’ st Tanghetti), Wojdyla, Brancato, Goglino (21’ st Pelamatti), Sampietro. A disp. Serio, Carminati, Negretti, Manzoni, Cavallari, Cicciù. All. Tacchinardi.

SONA (3-5-2): Dal Bosco, Cecchuzzi (35’ st Brescianini), Angelini, Marchesan (1’ st Girma), Toskic (c), Barellini, Simeoni (31’ st Valbusa), Vaudagna, Di Nardo, Belem Nacarato (1’ st Gobetti), Pavan. A disp. Sarro, Dambros, Nunes Correia, Bittaye, Murtas. All. Piccinato.

ARBITRO: Tagliente di Brindisi.

AMMONITI: Marchesan (S), Girma (S), Sampietro (B), Valbusa (S), Boldini (B).