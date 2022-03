Calcio, Serie D: il Breno vince di rigore sul Villa Valle

Villa d’Almè – Il Breno vince in trasferta contro la formazione orobica del Villa Valle. Primo tempo in equilibrio con la squadra di casa che, quasi allo scadere del primo tempo, si è portata in vantaggio con Colferai. Nel secondo tempo la squadra granata ha reagito e già al 5′ si è portata in pareggio con un gol di Melchiori. La seconda frazione di gara ha visto azioni da una parte e dall’altra, con però supremazia da parte della squadra allenata da Mister Tacchinardi, che nei minuti di recupero viene assegnato al Breno un rigore per atterramento di Triglia. Il penalty è stato trasformato da Melchiori. Il risultato finale è stato fissato sul 2-1.

Il Breno si rilancia in classifica e punta ai playoff. Domenica prossima al Tassara, il Breno ospiterà il Desenzano Calvina.

IL TABELLINO

VILLA VALLE-BRENO 1-2 (38’ Colferai (V), 50’ Melchiori (B), 94′ su rigore). Melchiori (B).

VILLA VALLE (3-5-2): Cavalieri, Fattori, Ambrosini, Zambelli, Martini, Maritato, Colferai, Priola (C), Seck, Castelli (13’ st Mandelli), Radaelli (13’ st Assolari). A disp. Bellini, Adobati, Bertocchi, Cassinelli, Albani, Motta, Susso. All. Mangone.

BRENO (4-3-1-2): Serio (c), Tagliani, Perez (13’ st Triglia), Mondini (18’ st Ndiour), Melchiori, Brancato, Pelamatti, Negretti (18’ st Cristini), Nolaschi, Tanghetti (31’ st Gasperoni), Sampietro (15’ st Boldini). A disp. Lollio, Wojdyla, Goglino, Lonati. All. Tacchinardi.

ARBITRO: Boiani di Pesaro.

AMMONITI: Boldini (B) Brancato (B), Pelamatti (B), Melchiori (B), Martini (V), Fattori (V), Radaelli (V), Mandelli (V). Espulso al 40’ st Martini per doppia ammonizione.