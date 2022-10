Calcio, serie D: il Breno perde in casa contro il Brusaporto 

domenica, 23 ottobre 2022

Breno (Brescia) – Il Breno perde in casa contro il Brusaporto. Ancora una sconfitta tra le mura amiche del Tassara e la formazione granata, guidata da mister Soave, è ultima con soli tre punti del girone B di Serie D. In questo campionato il Breno non ha ancora vinto e dopo dopo domenica sprofonda sempre più. Finora la squadra granata ha pareggiato tre partite e rimediato cinque sconfitte. Oggi è arrivata con la rete al 34′ del secondo tempo: con un colpo di testa Alberti ha battuto Raimondi. Il Breno ha avuto nel finale, con Pelamatti, la possibilità di pareggiare. La formazione camuna recrimina anche su un gol annullata per dubbio fuorigioco nel primo tempo, che poteva indirizzare la gara in un’altra direzione (nella foto © Us Breno un’azione di gioco).

BRENO- BRUSAPORTO 0-1 (0-0) (34’ st Alberti)

BRENO (3-4-1-2): Raimondi, Boldini (32’ st Mondini), Tagliani (C), Nappello, Brancato, Bresciani (22’ st Antonioni), Carminati (37’ st Tomaselli), Confalonieri (22’ st Righetti), Cristini, Fredrich (13’ st Pelamatti), Sampietro. A disposizione Ansaldi, Wojdyla, Turano, Nolaschi. Allenatore Soave.

BRUSAPORTO (4-3-3): Aceti, Cortinovis (32’ st Zambelli), Menni, Zaccariello, Suardi (C), Micheli, Consonni (32’ st Siciliano), Forlani, Alberti (47’ st Baggetta), Tirelli (44’ Apollonio), Granillo (15’ st Sokhna). A disposizione Genini, Berbenni, Di Vita, Mento. Allenatore Carobbio.

ARBITRO: Andrianmbelo di Roma 1.

ASSISTENTI: De Giulio di Nichelino e Greco di Nichelino.

AMMONITI: Nappello (Bre), Bresciani (Bre), Fredrich (Bre), Tagliani (Bre), Antonioni (Bre).

ESPULSO: 49’ st Brancato (Bre) rosso diretto per proteste.