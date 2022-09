Calcio, Serie D: Breno sconfitto 1-0 dal Desenzano

mercoledì, 28 settembre 2022

Desenzano del Garda (Brescia) – Il derby di serie D, tra Desenzano e Breno, va alla formazione del Garda, grazie ad una ripartenza fulminea con Goglino, palla per Bitihene e Franzoni dal limite dell’area porta in vantaggio i gardesani. I granata dominano, ma senza riuscire a trovare la via del gol: un palo, diverse occasioni a fil di palo e il portiere Malaguti del Desenzano super nel finale. Il Breno, non riesce più a vincere, e adesso trasferta sul campo dell’Arconatese.

IL TABELLINO

DESENZANO -BRENO 1-0 ( 31’ Franzoni (D)

DESENZANO (4-3-3): Malaguti, De Palma (45’ st Fenotti), Alborghetti, Mandelli, Varoli, Esposito A., Goglino (18’ st Bianchetti), Esposito C., Bardelloni (40’ st Maione), Franzoni (C) (28’ st Tanghetti), Bitihene (37’ st Messali). A disposizione Frattini, Campagna, Pinardi, Bassini. Allenatore Tacchinardi.

BRENO (3-4-1-2): Ansaldi; Brancato (31’ st Tomaselli), Tagliani (C), Turano; Boldini (31’ st Nolaschi), Mondini, Sampietro, Cristini (31’ st Wojdyla); Bresciani (21’ st Pelamatti); Nappello, Confalonieri (21’ st Righetti). A disposizione Raimondi, Carminati, Costanzo, Antonioni. Allenatore Soave.

ARBITRO: Lotito di Cremona.

AMMONITI: Brancato (B), Mondini (B), Esposito C. (D).