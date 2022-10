Calcio, serie C: il Trento torna alla vittoria contro la Pro Patria

domenica, 16 ottobre 2022

Busto Arsizio (Varese) – Il Trento torna alla vittoria. Contro la Pro Patria mister Tedino guida i gialloblu alla prima vittoria esterna della stagione e la dedica è tutta per Willy Osuji (nelle foto © Carmelo Ossanna) inventa, Belcastro realizza: il primo Trento targato Tedino conquista la prima vittoria esterna della stagione, piegando per 2 a 1 la Pro Patria ed espugnando per la prima volta nella propria storia lo “Speroni” di Busto Arsizio.

I gialloblu segnano due volte nel primo tempo con il fantasista e poi resistono al ritorno della Pro Patria, conquistando tre punti importantissimi che permettono loro di salire a quota 8 in classifica.

La dedica è tutta per il centrocampista Willy Osuji, incorso in un grave infortunio durante la settimana e a cui è andato il pensiero della squadra al termine del match. Giovedì si torna in campo per la nona giornata del girone d’andata: alle 18.30 sarà sfida al Pordenone al “Teghil” di Lignano Sabbiadoro.

Il tabellino

PRO PATRIA – TRENTO 1-2 (0-2) (7’pt e 26’pt Belcastro (T), 27’st Ndrecka (P)

PRO PATRIA (3-5-2): Del Favero; Sportelli, Boffelli, Saporetti (37’st Vaghi); Perotti (1’st Stazani), Nicco, Bertoni (1’st Gavioli), Ferri, Ndrecka; Chakir (1’st Castelli), Piu (41’st Citterio).

A disposizione: Mangano, Fietta, Piran. Allenatore: Josè Vargas.

TRENTO (3-4-1-2): Marchegiani; Ferri, Trainotti, Garcia Tena; Galazzini, Cittadino, Damian, Fabbri; Belcastro (28’st Ballarini); Brighenti (28’st Ianesi), Bocalon.

A disposizione: Tommasi, Ruffo Luci, Mihai, Matteucci, Dalla Francesca, Scirè, Benedetti. Allenatore: Bruno Tedino.

ARBITRO: Gauzolino di Torino (Assistenti: Bianchi di Pistoia e Marchese di Napoli. IV Ufficiale: Munfuletto di Bra).

NOTE: campo in buone condizioni. Giornata calda. Spettatori 1.012. Espulso al 16’st Sportelli (P) per aver interrotto una chiara occasione da rete. Ammoniti Cittadino (T) per gioco falloso, Gavioli (P) per proteste. Calci d’angolo 7 a 3 per il Trento. Recupero 0’ + 6’.