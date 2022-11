Calcio, girone B serie D: Lumezzane batte Breno

domenica, 13 novembre 2022

Lumezzane (Brescia) – Il derby Lumezzane-Breno va alla squadra di casa, capolista del girone B di serie D. Dopo il successo sulla Caronnese i granata (foto © Us Breno) ha disputato un ottimo primo tempo contro la formazione di casa, andando in un paio di occasioni vicino al gol. Nel secondo tempo i padroni di casa hanno sfruttato le occasioni e al 19′ è passata in vantaggio con Spini e al 26′ il raddoppio di Regazzetti. Domenica prossima al Tassara la sfida tra Breno e contro la Folgore Caratese.

LUMEZZANE-BRENO 2-0 (0-0) (19′ st Spini, 26′ Regazzetti)

LUMEZZANE (4-3-1-2): Filigheddu, Rigo (12’ st Parodi), Antonelli, Tomas, Pogliano, Calì, Alessandro (C), Spini (37’ st Sperti), Poledri, Parravicini (39’ st Forte), Regazzetti. A disp. Pisoni, Filippini, Scanzi, Folli, Squarzoni, Tortelli. All. Franzini.

BRENO (4-4-2): Ansaldi; Nolaschi, Tagliani (C), Carminati, Turano; Boldini, Mondini (36’ st Bresciani), Sampietro (23’ st Nappello), Cristini (36’ st Wojdyla); Confalonieri (27’ st Tomaselli), Righetti (32’ st Pelamatti). A disp. Raimondi,, Brancato, Costanzo, Fredrich, Pelamatti. All. Soave.

ARBITRO: Martino di Firenze.

ASSISTENTI: Vitaggio di Trapani e Damiano di Trapani.

AMMONITI: Tagliani (B), Sampietro (B), Tomaselli (B), Poledri (L), Calì (L), Tomas (L).