Calcio, 29a giornata serie D: il Breno batte il Mori. Risultati e classifica

Mori (Trento) – Il Breno torna alla vittoria, al vantaggio di Vita, il Mori ha risposto, poco prima dell’intervallo, con il pareggio di En Naimi. Nella ripresa, Bassini ha raddoppiato, chiudendo i giochi. Domenica 7 aprile il Breno ospita al Tassara la Luparense per la trentesima giornata di campionato (foto © Us Breno)

TABELLINO

MORI S.STEFANO -BRENO 1-2 (1-1) 18’ Vita (B), 46’ En Naimi (M), 23’ st Bassini (B).

MORI (4-3-3): Bonomi, Pozza (C), Badan, Buccella, Amadori (33’ st Comper), Benedetti (33’ st Bortolotti), Rossi (11’ st Gozzo), Santuari, Mendes (18’ st Cuzzi), En Naimi, Zandonatti (29’ st Pedrotti). A disp. Zanon, Carotta, Libera, Rech. All. Colpo.

BRENO (4-3-1-2): Delvecchio; Pierantozzi (17’ st Brancato), Berna, Arcidiacono, Verzeni; Scanzi (17’ st Bassini), Quaggiotto, Cristini; Melchiori (46’ st Baschirotto); Vita, Pelamatti. A disp. Recaldini, Arpini, Meni, Burato, Truosolo, Kasa, Baschirotto. All. Bersi.

ARBITRO: Jusufoski di Mestre.

ASSISTENTI: Liotta e Betello di San donà di Piave.

AMMONITI: Badan (M), Buccella (M), Cristini (B).

NOTE: recuperi 2’ e 4’.

Risultati 29esima giornata

Adriese – Cjarlins Muzane 0-0

Bassano – Montecchio Maggiore 4-5

Luparense – Chions 1-2

Monte Prodeco – Atletico Castegnato 0-0

Mori Santo Stefano – Breno 1-2

Portogruaro Calcio – Mestre 0-3

(domani 14:30 Campodarsego – Union Clodiense; Virtus Bolzano – Este; sabato 30 marzo Dolomiti Bellunesi-Treviso)

Classifica – Union Clodiense Chioggia 64, Dolomiti Bellunesi 53, Bassano 53, Treviso 48, Portogruaro Calcio 43, Campodarsego 42, Este 42, Mestre 42, Monte Prodeco 41, Montecchio Maggiore 40, Chions 38, Adriese 38, Luparense 35, Atletico Castegnato 31, Breno 27, Cjarlins Muzane 26, Virtus Bolzano 15, Mori Santo Stefano 15.