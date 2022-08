Buon esordio di Giuseppe Romele nella Coppa del Mondo di Paratriathlon

martedì, 9 agosto 2022

Pisogne – Buon esordio di Giuseppe Romele, atleta della Polisportiva Disabili Valcamonica nella Coppa del Mondo di Paratriathlon che si è svolta a Swansea in Galles: l’esordio dell’atleta di Pisogne avrebbe potuto avere un miglior risultato rispetto all’8° posto finale se non avesse avuto, nel corso della frazione di handbike ben 2 salti di catena; infatti Romele era uscito al primo posto assoluto nella frazione di nuoto, un po’ di tempo nella transizione dal nuoto all’handbike ma pur sempre al secondo posto dietro Giovanni Achenza. I due atleti italiani sono poi stati superati dall’austriaco Brungraber, vincitore della gara.

Al termine quindi un secondo posto per Giovanni Achenza e l’ottava posizione per Romele. I tecnici della squadra nazionale sono però stati particolarmente soddisfatti della gara di Giuseppe Romele ed hanno convocato l’atleta della polisportiva per la prossima trasferta in Portogallo all’inizio di settembre.