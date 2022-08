Basket: primi allenamenti della Germani Brescia, dal 29 agosto il team sarà a Ponte di Legno

sabato, 20 agosto 2022

Ponte di Legno – Iniziata la stagione della Germani Brescia, dal 29 agosto il team biancoblu sarà a Ponte di Legno (Brescia). Entusiasmo, sorrisi e voglia di rimettersi all’opera hanno accompagnato il primo giorno di lavoro della Germani Brescia, che sul parquet del PalaLeonessa A2A ha iniziato a preparare gli impegni della nuova stagione.

Con l’eccezione di Amedeo Della Valle, impegnato in queste ore con la Nazionale italiana nella Supercup di Amburgo, i giocatori si sono ritrovati agli ordini di coach Alessandro Magro, degli altri membri dello staff tecnico e di Roberto Iezzi, il preparatore fisico della Germani, il cui operato nei primi giorni è cruciale al fine di curare nel migliore dei modi la preparazione dei giocatori.

Questo l’elenco dei giocatori presenti in occasione del primo allenamento stagionale: Nicola Akele, Christian Burns, Troy Caupain, Michael Cobbins, David Reginald Cournooh, Kenny Gabriel, Tommaso Laquintana, CJ Massinburg, David Moss, Tai Odiase e John Petrucelli.

Assieme ai giocatori che compongono il roster della Germani erano presenti anche Gabriele Ghidini, Giovanni Sambrici, Giovanni Santi e Nicolas Tanfoglio, alcuni dei giovani che fanno parte del roster dell’Under 19, e Alessandro Bertini, prodotto del Settore Giovanile di Pallacanestro Brescia, che si allenerà con la squadra fino a lunedì prossimo, giorno in cui raggiungerà Brianza Casa Basket 2022, il team con il quale disputerà la prossima stagione nel campionato di Serie B.

“È stata una buona seduta di allenamento, il nostro lavoro andrà avanti in modo progressivo – le parole di Roberto Iezzi, preparatore fisico della Germani Brescia –. Ho trovato tutti bene dal punto di vista fisico, qualcuno è più in forma, qualcuno meno. Man mano che andremo avanti nella preseason provvederemo a intensificare le attività, il lavoro quotidiano sarà sempre più intenso di quello del giorno prima. I nuovi arrivati? Mi piacciono molto, già dal primo allenamento stanno seguendo bene i giocatori della vecchia guardia. Per noi è più semplice avere tanti atleti che conoscono già il nostro sistema di lavoro, questo rende tutto più veloce”.

La squadra resterà ad allenarsi a Brescia fino a domenica 28 agosto, condividendo le strutture del PalaLeonessa A2A anche con la Nazionale italiana, che da domani – domenica 21 – sarà in città per preparare la partita con l’Ucraina e quella con la Georgia, che sabato prossimo si disputerà proprio nell’impianto di via Caprera.

Lunedì 29 agosto il team biancoblu partirà alla volta di Ponte di Legno, in Valle Camonica, località nella quale si svolgerà il training camp estivo. La società comunicherà nel dettaglio al più presto gli orari e le modalità di partecipazione agli allenamenti di Ponte di Legno che saranno accessibili al pubblico.