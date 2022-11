Al campione trentino di curling Amos Mosaner il Collare d’Oro

domenica, 13 novembre 2022

Trento – Il campione trentino di curling Amos Mosaner riceverà domani a Roma il Collare d’Oro. L’appuntamento con le stelle dello sport si terrà nella palestra monumentale dell’Università degli Studi del Foro Italico: la consegna dei Collari d’Oro è la massima onorificenza dello sport italiano.

All’evento parteciperà il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, che consegnerà i Collari agli insigniti. Sul palco con lui ci saranno il presidente del Coni, Giovanni Malagò e il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli. Anche in questa occasione, come già accaduto negli scorsi anni, oltre ai campioni mondiali delle discipline olimpiche e paralimpiche, saranno insigniti con il prestigioso riconoscimento le atlete e gli atleti che si sono fregiati del titolo iridato nel 2022.

Per Amos Mosaner (a destra nella foto © Fisg) la cerimonia arriva pochi giorni dopo le premiazioni di “Trentino, campioni di sport”. “È una grande emozione e un grandissimo onore ricevere questo riconoscimento – afferma Mosaner –. Quello che mi ha condotto fino a qui è stato un percorso impegnativo, molto impegnativo, ma allo stesso tempo coinvolgente e gratificante”. Ai giovani attleti Mosaner lancia un messaggio: “Lasciatevi trasportare dalle vostre passioni, fatevi coinvolgere, coltivatele con coraggio, sacrificio e costanza; vedrete che i risultati prima o poi arriveranno”.