Water Music Festival: a Pontedilegno-Tonale scocca l’ora de La Rappresentante di Lista

giovedì, 28 luglio 2022

Passo Tonale -Cresce l’attesa per l’esibizione live de La Rappresentante di Lista, impegnata sul palco del Water Music Festival a partire dalle ore 15 di sabato 30 luglio. Un concerto, quello in programma nella suggestiva cornice del lago di Valbiolo, situato a 2.050 metri di quota sui pendii del Passo Tonale, che promette di scatenare l’entusiasmo di un pubblico sempre più affezionato. Foto di Gabriele Giussani.

Il concerto sarà anche l’occasione per accogliere 30 bambine e donne profughe afghane che soggiornano nella base logistica addestrativa dell’Esercito di Edolo, che trascorreranno un pomeriggio di svago all’insegna della musica.

La band, o meglio il progetto artistico – fondato nel 2011 dalla cantante Veronica Lucchesi e dal polistrumentista Dario Mangiaracina – è reduce dal grande successo sanremese del singolo “Ciao Ciao”, certificata Doppio Disco di Platino. Un brano, quest’ultimo, capace di far ballare e divertire. Ma anche, se non soprattutto, di far riflettere sui temi e le atmosfere di una difficile contemporaneità.

“Ciao Ciao” è il racconto sopra le righe della fine del mondo vista con gli occhi de LRDL: una giostra perfetta, un’apocalisse a colori, in cui convivono vertigine sociale e voglia di festa, in cui bisogna fare alla svelta i conti con la crisi generale in atto. Lo sfondo è quello del mondo per come lo conosciamo. La crisi, tra cambiamento climatico e turbamento sociale, è adesso.

Non è dunque un caso che la band abbia accettato l’invito degli organizzatori della seconda edizione della kermesse, intenzionati anche quest’anno a lanciare da Pontedilegno-Tonale un messaggio di consapevolezza e sensibilizzazione a tutela dell’elemento più prezioso e simbolico del comprensorio situato tra Lombardia e Trentino. In un mondo minacciato dal cambiamento climatico, infatti, la protezione dell’acqua – elemento protagonista del Festival – coincide con la protezione stessa del nostro futuro. A maggior ragione nelle aree montane che da tempo sperimentano uno degli effetti più evidenti del riscaldamento globale: l’arretramento dei nostri ghiacciai.

“Dopo la data in Valle d’Aosta siamo felicissimi di replicare l’esperienza unica di suonare ad alta quota immersi nella natura. – spiegano Veronica e Dario- Oltre la musica (che in questi palcoscenici naturali assume più che mai un valore liberatorio) questi concerti danno a noi e al pubblico la possibilità di esplorare luoghi magnifici.”

Oltre alla cantante Veronica Lucchesi e al polistrumentista Dario Mangiaracina (piano elettrico, chitarra elettrica ed acustica e voci), quest’anno saranno ben sei gli altri i musicisti che saliranno sul palco: una formazione in crescita che comprenderà per questo tour, Marta Cannuscio (flauto, percussioni elettroniche e cori), Enrico Lupi (tastiere e tromba), Erika Lucchesi (sassofono, chitarra acustica, percussioni e cori), Roberto Calabrese (batteria), Carmelo Drago (basso) e Roberto Cammarata (chitarra elettrica). Un vero e proprio ensemble di musicisti e amici, compagni di un viaggio che per LRDL è iniziato 11 anni fa e che ora verrà ripercorso nel nuovo show.

I biglietti per il concerto sono acquistabili sul circuito TicketOne. La location è raggiungibile a piedi, con una camminata di circa 30 minuti dal parcheggio della seggiovia Valbiolo, su strada in parte asfaltata e in parte sterrata, sul versante trentino del Passo.