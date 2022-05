Verso Adamello Ultra Trail, estate all’insegna dell’outdoor nel Comprensorio Pontedilegno-Tonale

venerdì, 27 maggio 2022

Ponte di Legno – Al termine di una stagione invernale che, dopo un periodo complicato, ha riportato buoni flussi turistici nei territori dell’Alta Val Camonica e dell’Alta Val di Sole, il Comprensorio Pontedilegno-Tonale sposta ora il proprio focus sul periodo estivo, che sarà ancora una volta all’insegna dello sport e vedrà fra i suoi appuntamenti più significativi e caratterizzanti Adamello Ultra Trail, l’evento di ultrarunning che, come da tradizione, chiuderà la stagione nel weekend del 23-25 settembre. Foto @Giacomo Meneghello.

A fare un bilancio del periodo appena concluso e delle aspettative per quello che sta per iniziare, è il Direttore del Consorzio, Michele Bertolini: “Visti i presupposti, possiamo dire che la stagione invernale sia andata bene. L’incertezza sulle restrizioni non ha aiutato, soprattutto per quanto riguarda il turismo estero, ma abbiamo avuto un buon riscontro da quello di prossimità. Gli impianti sono stati sicuramente una nota positiva: non c’è stata molta neve, ma abbiamo sopperito con l’innevamento programmato e il bel tempo costante ha incoraggiato le presenze anche sui brevi periodi. Ora inizia la sfida estiva”.

Il primo appuntamento in ordine di tempo è stato quello con il Giro d’Italia, che il 24 e 25 maggio ha attraversato i territori del comprensorio nelle tappe numero 16 (Salò – Aprica) e 17 (Ponte di Legno – Lavarone). La Corsa Rosa ha toccato anche diverse località interessate dal tracciato di Adamello Ultra Trail, come Edolo, Monno, Ponte di Legno, Passo del Tonale e Vermiglio. “E’ un evento a cui siamo molto affezionati e ci fa piacere averne fatto nuovamente parte dopo l’arrivo ospitato nel 2019 – ha proseguito Bertolini –. La bici è per noi un settore trainante, nel quale crediamo e investiamo: l’11 Giugno si aprirà la stagione del Bike Park Pontedilegno-Tonale, mentre il 17 dicembre tornerà la tappa di Coppa del Mondo di ciclocross a Vermiglio, l’unica al mondo disputata su superficie nevosa”.

Altri settori di riferimento sono quelli del trekking e del running: i sentieri che ripercorrono i Camminamenti della Grande Guerra, resi noti a tantissimi appassionati proprio da Adamello Ultra Trail, sono centrali per quanto riguarda la promozione e lo sviluppo del territorio, unendo l’aspetto sportivo a quello storico-culturale. Ne sono esempi la cantina-igloo nei pressi del Corno d’Aola, uno dei siti militari attraversati dalla corsa, dove questo inverno l’affinamento dei vini è avvenuto nel ghiaccio tramite un esperimento in collaborazione con l’Unimont (l’Università della Montagna) di Milano, sede di Edolo, il Consorzio Vini di Valcamonica e la Cantina Bignotti, e i trekking che conducono a degustazioni vinicole presso l’Alveo Presena e il Lago d’Aviolo.

Prima di arrivare all’atteso appuntamento con l’evento internazionale di ultra trail, nei territori del comprensorio sarà anche possibile assistere ai concerti del Water Music Festival, presso il Lago Valbiolo, e alle albe in quota, tramite l’apertura di buon’ora degli impianti verso il Presena e il Corno d’Aola. Oppure partecipare alle numerose Top Experience, accessibili a prezzo convenzionato grazie all’Adamello Card, omaggiata dalle strutture ricettive ai propri ospiti (tutte le info su www.pontedilegnotonale.com).

Domenica 18 settembre si aprirà infine la settimana di Adamello Ultra Trail, partendo dall’evento Junior dedicato a bambini e ragazzi fino ai 18 anni per poi entrare nel clou della manifestazione da venerdì 23, con i migliori ultrarunner del panorama internazionale a sfidarsi sui percorsi che ripercorrono i Camminamenti della Grande Guerra tra Lombardia e Trentino, attraversando i Parchi Naturali dell’Adamello e dello Stelvio.

INFO E REGISTRAZIONI

Le distanze di corsa disponibili sono le tre proposte nell’ultima edizione, con le “classiche” di 170 km (11.500 m D+) e 90 km (6.050 m D+) e la conferma della 35 km (1.700 m D+) dopo un esordio di successo proprio nel 2021. Ad aprire le danze da Vezza d’Oglio alle ore 7.00 di venerdì 23 settembre sarà la distanza intermedia, seguita dalla lunga alle 9.00, mentre gli atleti iscritti al percorso breve prenderanno il via alle 14.00 di sabato pomeriggio, 24 settembre. Previste per la giornata di domenica 25 settembre le premiazioni di tutte le distanze.

Data la grande richiesta di partecipazione per l’edizione 2021, con ben 15 paesi rappresentati, l’organizzazione dell’ASD Adamello Ultra Trail ha deciso di aumentare il numero dei pettorali disponibili da 650 a 800 (300 per la 90 km, 250 a testa per la 170 e la 35 km).

Ulteriori informazioni e registrazioni sono disponibili sul sito ufficiale dell’evento www.adamelloultratrail.it