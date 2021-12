Vermiglio, il progetto circonvallazione al Tonale fa passi avanti

martedì, 28 dicembre 2021

Vermiglio – Il progetto preliminare della circonvallazione del Passo Tonale arriva oggi in Consiglio comunale a Vermiglio (Trento). Si tratta di un intervento già previsto dal Prg di Vermiglio, che prevede la realizzazione della variante all’attuale tracciato della statale 42, nel tratto che va dall’Ossario alla curva successiva al complesso Gran Baita, passando dalla zona area camper e tre torri. L’obiettivo del progetto è migliorare la qualità di vita di turisti e residenti. A variante realizzata è prevista la pedonalizzazione del tratto di ex statale tra l’Ossario e l’imbocco della strada per la zona Valbiolo.

Nella seduta del consiglio comunale, in programma alle 18, il sindaco Michele Bertolini illustrerà il progetto preliminare che sarà poi discusso e messo in votazione. Sono sei gli argomenti all’ordine del giorno tra cui l’istituzione della tariffa rifiuti corrispettiva prevista dall’art. 1, comma 668, della legge 147 del 27 dicembre 2013 e l’approvazione del relativo regolamento, il contratto di servizio con Trentino riscossioni Spa e l’adeguamento alla legge 160/2019 e la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2020.