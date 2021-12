Temù, Soccorsi in montagna: Arva a bordo dell’elicottero Elimast

domenica, 5 dicembre 2021

Temù – Una modernissima strumentazione Arva per le ricerche di persone disperse sotto le valanghe è in dotazione a Elimast Helicopter Service e – se richiesto – sarà utilizzata nella stagione invernale.

PIAZZOLA – Elimast è oggi rifermento per le attività di emergenza e soccorso in Alta Valle Camonica. La piazzola del nuovo hangar a Pontagna di Temù (Brescia), che è andata ad aggiungersi a quella di Darfo Boario e del Passo Tonale, e viene utilizzata per molteplici attività, è stata abilitata da Regione Lombardia anche per le attività di urgenza ed emergenza. Ora è dotata di misure antighiaccio per gli interventi di soccorso in inverno. Infatti Elimast ha costruito una piazzola dotata di riscaldamento, funzionalità indispensabile per permettere l’atterraggio degli elicotteri in qualsiasi momento anche nei mesi freddi.

“Con la piazzola riscaldata – spiega Maffeo Comensoli, fondatore ed elicotterista di punta di Elimast Helicopter Service – possono essere effettuati tutti gli interventi, compresi quelli di emergenza ed urgenza, e il servizio sarà completo 24 ore su 24″. Fin dall’apertura la struttura Elimast di Pontagna è stata abilitata al volo notturno, con numerosi interventi effettuati nel periodo estivo e autunnale e adesso sarà fondamentale anche durante il periodo invernale.

ARVA A BORDO – La novità assoluta della stagione invernale è l’Arva a bordo dell’elicottero e il primo ad esserne dotato è di Elimast. “La nuova strumentazione – sottolinea Maffeo Comensoli – consente di ridurre notevolmente i tempi di ricerca e di individuare persone sotto valanga, rispetto all’apparecchio tradizionale”.